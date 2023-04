ERLANGEN. (503) Unbekannte brachen im Verlauf des Montags (24.04.2023) in eine Wohnung in der Erlanger Innenstadt ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 16:40 Uhr verschafften sich die Einbrecher mutmaßlich über die Terrassentür Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Luitpoldstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Der genaue Entwendungsschaden kann zum aktuellen Stand der Ermittlungen noch nicht beziffert werden.

Beamte der Kriminalpolizei Erlangen kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl