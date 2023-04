BERNRIED, EGG, LKR. DEGGENDORF. Am Montag, 24.04.2023, geriet ein Fahrzeug im südlichen Bereich von Egg in Brand. Tatverdächtig ist ein 83-Jähriger, der schließlich in eine Fachklink eingewiesen wurde.

Kurz vor 18.00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Deggendorf über die Integrierte Leitstelle über einen brennenden Oldtimer informiert. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass durch ausgeschüttetes Benzin auch Bereiche der Hofeinfahrt brannten. Durch Personen vor Ort konnte sowohl der Brand am Oldtimer als auch an der Einfahrt allerdings gelöscht werden, ohne dass die anwesenden Feuerwehrkräfte zum Einsatz kamen.

Ein 83-jähriger Anwohner steht im Verdacht, durch Ausbringen und Entfachen von Benzin sowohl den Brand am Fahrzeug als auch an der Hofeinfahrt verursacht zu haben. Am Oldtimer entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe eines niedrigen 4-stelligen Betrages. Der Mann konnte in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung in Zusammenspiel mit seinem psychischen Ausnahmezustandes wurde er im Anschluss in eine Fachklinik eingeliefert.

Die Ermittlungen zum Brandfall wurden von der Kriminalpolizeistation Deggendorf zusammen mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf übernommen.

Veröffentlicht: 25.04.2023, 14.27 Uhr