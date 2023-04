WERNECK, LKR. SCHWEINFURT. Nach dem Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Zeit von Sonntag auf Montag sucht die Kripo Schweinfurt nach Zeugen. Der Täter drang auf bislang unbekannte Weise in den Salon ein und machte sich auf die Suche nach Bargeld. Mit den Tageseinnahmen und Geld aus einem Wertschrank gelang ihm unerkannt die Flucht.



Am Montagmittag gegen 12:30 Uhr stellte der Inhaber des Friseursalons in der Julius-Echter-Straße fest, dass die Eingangstür lediglich angelehnt war, obwohl er sie am Vorabend abgeschlossen hatte. Der unbekannte Täter stahl die Tageseinnahmen aus der Kasse sowie Bargeld aus einem Wertschrank. Anschließend machte er sich unerkannt aus dem Staub.



Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kripo Schweinfurt und bittet zur Aufklärung der Tat auch um Hinweise. Zeugen, die in der Zeit von Sonntag 19:30 Uhr bis Montag 12:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Friseursalons oder ungewöhnliche Aktivitäten innerhalb des Geschäftes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 bei der Polizei zu melden.