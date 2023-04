669. Einbrüche in gewerbliche Objekte geklärt; Ermittlung eines Tatverdächtigen – Ludwigsvorstadt und Haidhausen

-siehe Pressebericht vom 16.04.2023, Nr. 612

Fall 1:

Bereits am Freitag, 13.01.2023, gegen 03:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zu einem gewerblichen Objekt in der Schwanthalerstraße. Anschließend stieg der unbekannte Täter in das Geschäft ein und entnahm aus einer dort befindlichen Registrierkasse mehrere hundert Euro Bargeld und flüchtete.

Fall 2:

Am Freitag, 13.01.2023, gegen 04:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Milchstraße. Durch das Fenster stieg der Täter nun in das Lokal ein und entwendete aus einem Bedienungsgeldbeutel, welcher sich in einer verschlossenen Kassenschublade befand, mehrere hundert Euro Bargeld. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige unerkannt aus der Gaststätte.

An beiden Tatorten wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt. Nach einem Abgleich mit dem Datenbestand des Bayerischen Landeskriminalamtes konnte als Spurenverursacher jetzt ein 22-jähriger Bulgare ohne festen Wohnsitz in Deutschland ermittelt werden.

Der 22-Jährige ist bereits wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten, zuletzt am Samstag, 15.04.2023, als er wie bereits berichtet gegen 04:00 Uhr gewaltsam in eine Gaststätte in der Westendstraße einbrach und vorläufig festgenommen wurde. Seitdem befindet sich der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

670. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger; eine Person verletzt – Pasing

Am Montag, 24.04.2023, gegen 13:25 Uhr, befand sich ein 12-Jähriger mit Wohnsitz in München als Fahrgast in einem Linienbus auf der Blumenauer Straße in Fahrtrichtung Pasing. An der Haltestelle „Perlschneiderstraße“ stieg der 12-Jährige aus dem Bus aus und überquerte vor dem Bus die Fahrbahn der Blumenauer Straße.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 59-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz/Wolfratshausen mit einem Pkw Renault ebenfalls die Blumenauer Straße in Fahrtrichtung Pasing.

Die Blumenauer Straße ist an dieser Örtlichkeit lediglich einspurig befahrbar. Um an der Haltestelle „Perlschneiderstraße“ seine Fahrgäste ein- und auszusteigen zu lassen, hielt der Linienbus auf der Fahrbahn.

Der 59-Jährige Pkw-Fahrer überholte den haltenden Linienbus und erfasste den auf die Fahrbahn tretenden 12-Jährigen mit seiner rechten Fahrzeugfront, wodurch dieser auf die Fahrbahn stürzte.

Der 12-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Linienbusses musste durch ein Kriseninterventionsteam vor Ort betreut.

Der Pkw wurde bei dem Zusammenstoß leicht beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Während der Unfallaufnahme musste die Blumenauer Straße in beide Richtungen für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

671. Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und Fußgänger; eine Person verletzt – Milbertshofen

Am Montag, 24.04.2023, gegen 11:05 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Mitarbeiter einer Rettungsdienstorganisation mit einem Rettungswagen auf der Schopenhauerstraße. Zu diesem Zeitpunkt wurde mit diesem Fahrzeug ein Patient transportiert. Die Sondersignale des Rettungswagens waren nach den ersten Ermittlungen zu diesem Zeitpunkt eingeschaltet.

An der Kreuzung mit der Knorrstraße wollte der 30-Jährige mit dem Fahrzeug in stadteinwärtige Richtung abbiegen. Zur gleichen Zeit überquerte eine 82-Jährige mit Wohnsitz in München die Knorrstraße in diesem Bereich zu Fuß. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Rettungswagen frontal mit der Fußgängerin kollidierte. Sie wurde durch den Unfall auf die Fahrbahn geschleudert, wobei sie verletzt wurde.

Das Rettungswagenpersonal sowie der transportierte Patient wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Sofort wurden weitere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur Unfallstelle geschickt. Die verletzte Fußgängerin wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und der von dem bei dem Unfall beteiligten Rettungswagen transportierte Patient wurde von einem weiteren Rettungswagen ebenfalls weiter transportiert.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Der Fahrer des Rettungswagens wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall angezeigt.

Während der Unfallaufnahme war die Knorrstraße in diesem Bereich circa eine Stunde gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

672. Einbruch in gastronomischen Betrieb – Altstadt

Am Montag, 24.04.2023, gegen 10:15 Uhr, bemerkte eine Mitarbeiterin eines gastronomischen Betriebes, dass in diesen eingebrochen worden war. Sie verständigte sofort die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter in den Betrieb, indem sie gewaltsam durch die Eingangstüre eindrangen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam einen Geldspielautomaten und entwendeten daraus mehrere hundert Euro Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Sonntag, 23.04.2023, 01:30 Uhr bis Montag, 24.04.2023, 10:15 Uhr, Im Bereich der Marienstraße, Hochbrückenstraße, Pflugstraße, Tal (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

673. Täterfestnahme nach Einbruch – Neuaubing

Im Zeitraum zwischen Samstag, 22.04.2023, gegen 20:00 Uhr und Sonntag, 23.04.2023, gegen 14:30 Uhr, gelang ein bislang unbekannter Täter in einen Imbissstand, indem er gewaltsam die Zugangstür öffnen konnte. Er entwendete Lebensmittel, sowie eine Geldkassette mit Bargeld (zusammen im Wert von mehreren hundert Euro). Anschließend flüchtete er unerkannt in unbekannte Richtung.

Am Montag, 24.04.2023, gegen 15:10 Uhr, konnte ein Tatverdächtiger von einer zivilen Polizeistreife der Polizeiinspektion 45 (Pasing) am gleichen Imbissstand festgenommen werden. Es handelt sich dabei um einen 18-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München. Nach der Anzeigenerstattung wegen des Einbruchs und der weiteren Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

674. Raub auf Spielothek – Unterföhring

Am Dienstag, 25.04.2023, gegen 02:20 Uhr, betrat ein bislang unbekannter maskierter Täter eine Spielothek und ging zielstrebig zum Kassentresen. Er forderte von einer sich dort befindlichen Mitarbeiterin Geld und hielt dabei ein Küchenmesser in er Hand. Die Frau übergab ihm über tausend Euro Bargeld. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter in unbekannte Richtung.

Sofort wurde die Polizei über den Notruf 110 informiert und umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, bei denen über zehn Streifen eingesetzt waren, wurden umgehend aufgenommen. Diese erbrachten keine Hinweise auf den Täter.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1,80 m groß, schlank, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, sprach deutsch mit portugiesisch/brasilianischem Akzent, trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Hose, schwarze Gesichtsmaske mit Augenlöchern, führte einen schwarz-grünen Rucksack mit sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Feringastraße, Münchner Straße, Föhringer Ring (Unterföhring) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.