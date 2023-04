NÜRNBERG. (501) Am Montagabend (24.04.2023) zeigte ein 53-Jähriger am Rande einer Versammlung in der Nürnberger Südstadt mehrfach den Hitlergruß. Er wurde festgenommen.



Am Montagabend fand eine mobile Versammlung statt, deren Teilnehmer sich gegen 20:00 Uhr auf Höhe des Aufseßplatzes befanden.

Der 53-Jährige war kein Versammlungsteilnehmer sondern stand einige Meter vom Aufzug entfernt. Hier zeigte er mehrfach den Hitlergruß in Richtung der Teilnehmer und der eingesetzten Polizeibeamten.

Beamte des Unterstützungskommandos stellten vor Ort die Identität des Mannes fest. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten an. Im Anschluss konnte der alkoholisierte Tatverdächtige (rund 1,2 Promille) seinen Weg fortsetzen.

Er muss sich in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Janine Mendel / bl