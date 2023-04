MARKTSCHELLENBERG, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Etwa 90 Meter tief stürzte eine Bergwanderin (45) am Barmstein in den Tod. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden von Alpinbeamten und Bergführern der Polizeiinspektion Berchtesgaden geführt.

Leider nur mehr tot konnte eine Frau (45) aus Hallein (Österreich) am Wandfuß des Großen Barmstein aufgefunden werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte die Frau bereits am Sonntag (23.04.2023) in den späten Abendstunden zum Gipfel des Großen Barmstein aufgebrochen sein. Nachdem sie von ihren Verwandten am Montag (24.04.2023) nicht erreicht werden konnte, suchte der Bruder nach einem Hinweis den Wandbereich ab und fand, zeitgleich mit einem anderen Bergsteiger, die Verunfallte am Wandfuß. Die Verunglückte dürfte etwa 90 Meter tief gestürzt sein und erlag dabei ihren schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein von Alpinbeamten und Bergführern der Polizei in Berchtesgaden durchgeführt.