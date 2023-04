ARNSTORF, LKR. ROTTAL-INN. Am Sonntag, 23.04.2023, befand sich ein 24-Jähriger in einer psychischen Ausnahmesituation in seiner Wohnung. Er konnte durch Spezialkräfte der Bayerischen Polizei in Gewahrsam genommen werden. Der Mann wurde anschließend in einer Fachklinik untergebracht.

Gegen 22.30 Uhr wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern verständigt, dass sich ein 24-Jähriger in seiner Wohnung in einer psychischen Ausnahmesituation befinden solle. Auf Grund von Nachrichten des Mannes gegenüber einer weiteren Person musste von einer Eigengefährdung sowie einer nicht unerheblichen Gefahr für die beteiligten Einsatzkräfte ausgegangen werden.

Ein Großaufgebot der Polizei, darunter Spezialkräfte der Bayerischen Polizei, verlegten daraufhin an die Einsatzörtlichkeit und sperrten diese weiträumig ab. Der 24-Jährige befand sich alleine in seiner Wohnung.

Nachdem mehrmalige Kontaktversuche mit dem Mann scheiterten, erfolgte am Montag, 24.04.2023, in den frühen Morgenstunden der Zugriff der Spezialkräfte. Der 24-Jährige wurde unverletzt in Gewahrsam genommen und im Anschluss durch den Rettungsdienst in eine Fachklinik verbracht.

Veröffenticht: 24.04.2023, 17.13 Uhr