NÜRNBERG. (495) Im Verlauf des späten Samstagabends (22.04.2023) entfernten Unbekannte in der Nürnberger Innenstadt einen Schachtdeckel aus der Fahrbahn. Da dies am Sonntagnachmittag (23.04.2023) zu einem Unfall führte, bittet die Verkehrspolizei Nürnberg um Zeugenhinweise.



Gegen 15:15 Uhr befuhr eine 52-jährige Frau die Landauergasse mit ihrem Hyundai i30 und geriet mit dem rechten Vorderrad ihres Fahrzeugs in einen geöffneten Gullyschacht. Dadurch entstand an dem Hyundai ein Sachschaden in Höhe von über 2000 Euro. Verständigte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte stellten fest, dass Unbekannte den Schachtdeckel offenbar herausgehoben und neben dem Schacht abgelegt hatten. Aktuellen Erkenntnissen zufolge liegt die Tatzeit zwischen 20:00 Uhr am Samstag und 02:00 Uhr am Sonntag.

Die Verkehrspolizei Nürnberg ermittelt und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 – 1530 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler