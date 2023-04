0758 – Brand eines Mehrfamilienhauses



Holzheim – Am vergangenen Samstag (22.04.2023) verursachte ein 72-Jähriger beim Unkrautvernichten den Brand eines Mehrfamilienhauses.

Gegen 11.45 Uhr entfernte der 72-Jährige mit einem Gasbunsenbrenner Unkraut in seinem Garten. Kurze Zeit später bemerkte er, dass der Wintergarten im Erdgeschoss brannte. Da Feuer breitete sich über den Balkon im ersten Stock bis auf das Dach aus und zog auch die anliegende Hecke und eine Überdachung des Nachbargrundstückes in Mitleidenschaft. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden um die 100.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei rät zur besonderen Achtsamkeit im Einsatz von Bunsenbrennern oder ähnlichen Gerätschaften zum Entfernen von Unkraut. Es sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass bearbeitete Stellen nicht unbeaufsichtigt gelassen werden und gegebenenfalls sofort abgelöscht werden können.

0759 – Einbruch in Wohnung

Stadtbergen – In der Zeit von 22.04.2023, 18.30 Uhr auf 23.04.2023, 20.10 Uhr drangen der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Otto-Sauler-Straße ein. Die Bewohner bemerkten den Vorfall und verständigten die Polizei.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen.

0760 - B300 - tödlicher Verkehrsunfall

Aichach/ Bundesstraße B300 / FR Schrobenhausen - Am Sonntag, den 23.04.2023, gegen 23:30 Uhr, ereignete sich auf der B300 ein tödlicher Verkehrsunfall.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Altötting die B300 in Richtung Schrobenhausen. Kurz vor der Anschlussstelle Aichach-Süd kam der Pkw aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum.

Die verständigten Rettungskräfte konnten leider nur noch den Tod des verunfallten Fahrers feststellen.

Zur Klärung der Unfallursächlichkeit wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter vor Ort bestellt.

Die freiwilligen Feuerwehren Aichach, Ecknach, Dasing und Kühbach waren zur technischen Hilfeleistung und zur Verkehrsregelung mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Die B300 war im Unfallbereich in beide Richtungen für ca. 4 ½ Stunden gesperrt.

0761 - Betrunkener E-Bike-Fahrer stürzt vom Rad (bereits lokal berichtet)

Rain - Am Sonntagabend (23.04.2023) gegen 19.50 Uhr, befuhr ein 29-Jähriger mit seinem E-Bike den Kreisverkehr vor dem Gartencenter und wollte ihn in Richtung Donauwörther Straße wieder verlassen. Aufgrund seiner Alkoholisierung kam er dabei zu Sturz und prallte mit seinem Kopf auf den Asphalt. Da der 29-Jährige keinen Fahrradhelm trug, kam er mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille.