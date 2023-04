BAD BRÜCKENAU, LKR. BAD KISSINGEN. Am Sonntagmittag gelang Beamten der Polizeiinspektion Bad Brückenau die Festnahme zweier Personen, die im Vorfeld einen 42-Jährigen beraubt haben sollen. Die beiden Beschuldigten müssen sich nun in einem Strafverfahren für ihre Tat verantworten.

Gegen 10:20 Uhr brachte ein 42-Jähriger persönlich auf der Polizeiinspektion Bad Brückenau ein Raubdelikt zur Anzeige. Zwei Personen, ein 28-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau, sollen den 42-Jährigen gegen 04:00 Uhr in dessen Wohnung ausgeraubt haben. Erst sei der Wohnungsinhaber von dem 28-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen worden, dann sollen die Täter dem Geschädigten noch Bargeld und ein Elektrogerät entwendet haben.

Gegen 13:00 Uhr konnten Beamte der Polizeiinspektion Bad Brückenau die Gesuchten in der Bahnhofstraße antreffen und vorläufig festnehmen. Das geraubte Elektrogerät konnte aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat. Die Festgenommenen müssen sich nun in der Folge für ihre Handlung in einem Strafverfahren verantworten.