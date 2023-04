NÜRNBERG. (492) Ein 48-jähriger Mann wurde am Freitagmittag (21.04.2023) beim Ladendiebstahl in der Nürnberger Innenstadt ertappt. Im Zuge der Sachbehandlung leistete er Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten.



Gegen 13:00 Uhr meldete eine Zeugin über den Polizeinotruf, dass sie soeben einen Mann beim Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Nürnberger Innenstadt beobachtet habe. Als eine alarmierte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte den 48-Jährigen im Zuge der Identitätsfeststellung nach Ausweispapieren durchsuchte, leistete dieser erheblichen Widerstand. Der Mann versuchte fortwährend, sich aus den Griffen der Polizisten zu winden und schubste einen Polizeibeamten so stark weg, dass dieser eine Verletzung im Knie erlitt, welche im Krankenhaus behandelt werden musste. Der verletzte Polizeibeamte konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.

Auf Anordnung des Ermittlungsrichters führte ein Arzt eine Blutentnahme bei dem 48-Jährigen durch. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls und des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler