COBURG. Am Freitagmittag übergab eine Frau nach einem Schockanruf Bargeld an einen Unbekannten. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Trickbetrüger ergaunerten sich am Freitag einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag von einer 79-Jährigen. Die Betrüger riefen zunächst bei der Dame an und setzten ihr die übliche Geschichte von einem tödlichen Verkehrsunfall, den ihre Tochter verursacht haben soll, vor. Um sie vor dem Gefängnis zu bewahren, sei nun eine hohe Kaution fällig. Die Täter, die sich als Vertreter der Staatsanwaltschaft ausgaben, setzten die Seniorin so unter Druck, dass sie schließlich gegen 12.45 Uhr das Bargeld an einen männlichen Abholer übergab. Die Übergabe fand im Bereich Wüstenahorner Straße und Sändleinweg im Coburger Stadtteil Scheuerfeld statt.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

Zirka 170 Zentimeter groß

Etwa 35 Jahre alt

Schlanke Statur

Dunklerer Teint

3-Tage-Bart

Er trug eine schwarze Jacke, blaue Jeans, ein schwarzes Basecap und schwarz-rot gestreifte, abgenutzte Sportschuhe

Wer sachdienliche Angaben, insbesondere zur Geldübergabe, der Identität des Geldabholers oder eventueller Täterfahrzeuge machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 mit der Kripo Coburg in Verbindung zu setzen.