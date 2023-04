COBURG. Mit einem simplen Trick lenkte ein Dieb am Samstagabend in Coburg sein Opfer ab und stahl ihm den Geldbeutel samt Bargeld. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt.

Am Samstagabend, gegen 21 Uhr, klingelte ein Unbekannter an einer Haustür in der Leopoldstraße in Coburg. Nachdem ihm der 57-jährige Bewohner geöffnet hatte, verwickelte er diesen in ein Gespräch und verlangte nach einem Glas Wasser. Ein Ablenkungsmanöver! Als der hilfsbereite Bewohner mit dem Wasserglas wieder zur Wohnungstür kam, war der Fremde verschwunden. Den Geldbeutel des 57-Jährigen, mit einem mittleren dreistelligen Bargeldbetrag, hatte er mitgenommen.

Die Kriminalpolizei in Coburg ermittelt nun wegen des Trickdiebstahls und sucht einen Mann, zirka 175-180 Zentimeter groß, Mitte bis Ende 50 Jahre alt. Haben Sie einen solchen Mann am Samstagabend in der Coburger Leopoldstraße und Umgebung gesehen und können ihn näher beschreiben? Sind Ihnen verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? Melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/6450.

Beachten Sie hierzu folgende Tipps des Polizeipräsidiums Oberfranken: