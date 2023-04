661. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer – Laim

Am Sonntag, 23.04.2023, gegen 15:20 Uhr, wollte ein 23-jähriger Fahrradfahrer die Landsberger Straße in Höhe und Richtung Haltestelle Laim überqueren. Hierfür schlängelte er sich durch den zu diesem Zeitpunkt teilweise stockenden Verkehr. Zur gleichen Zeit fuhr im Beisein seines 11-jährigen Sohnes ein 36-Jähriger mit seinem Pkw Opel Corsa auf der Landsberger Straße stadteinwärts.

Nachdem der Fahrradfahrer die ersten beiden Fahrstreifen passiert hatte, kam es bei seinem Auffahren auf den dritten Fahrstreifen zur Kollision zwischen ihm und dem Pkw. Hierdurch wurde der 23-Jährige schwer verletzt (u. a. Kopfverletzungen) und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Er trug zur Zeit des Unfallgeschehens keinen Fahrradhelm. Das 11-Jährige Kind wurde leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Die diesbezüglichen Ermittlungen werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei deshalb allen Fahrradfahrenden, entsprechende Helme zu tragen.

662. Pkw fährt gegen Hausmauer; eine Person schwer verletzt – Ottobrunn

Am Sonntag, 23.04.2023, gegen 17:40 Uhr, fuhr ein 55-Jähriger aus dem Landkreis München zusammen mit seiner Frau in einem Pkw BMW auf der Putzbrunner Straße in Richtung Putzbrunn. Mit ihm im Pkw befand sich seine 53-jährige Ehefrau. Diese bemerkte, dass ihr Ehemann unsicher in seiner Fahrweise wurde und forderte ihn auf anzuhalten. Sie wollte einen Fahrerwechsel durchführen.

Der 55-Jährige hielt nun an und seine Ehefrau stieg aus. Plötzlich fuhr der Pkw wieder an und über den Gehweg gegen die Grundstücksmauer eines dortigen Anwesens. Danach fuhr der Pkw weiter und touchierte in der Folge drei geparkte Pkw sowie einen geparkten Anhänger. Anschließend wurde ein Holzzaun touchiert und der Pkw kam schließlich zum Stillstand.

Der 55-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Aktuell wird davon ausgegangen, dass eine plötzliche Erkrankung für die Unfallfahrt ursächlich war.

Die Ermittlungen in diesem Fall wurden von der Münchner Verkehrspolizei aufgenommen.

663. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger; eine Person schwer verletzt – Moosach

Am Sonntag, 23.04.2023, gegen 22.20 Uhr, fuhr ein 36-Jähriger mit seinem Pkw BMW auf dem Georg-Brauchle-Ring in Richtung Moosach. Kurz nach der Einmündung zur Riesstraße befindet sich in Richtung Moosach rechts eine Tankstelle.

Zur gleichen Zeit wollte ein 50-jähriger Fußgänger den Georg-Brauchle-Ring kurz hinter dem Bereich dieses Tankstellengeländes überqueren. Dort befindet sich keine Querungshilfe für Fußgänger.

In der Folge kam es nun zum Zusammenstoß zwischen dem BMW und dem Fußgänger. Der 50-Jährige wurde mit schweren Verletzungen (u. a. Kopfverletzungen) in ein Krankenhaus verbracht. Sein Zustand ist äußerst kritisch.

Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen

664. Versuchter Einbruch in Internetcafé – Neuperlach

Am Sonntag, 23.04.2023, gegen 03:50 Uhr, konnte ein Zeuge beobachten, wie mehrere Täter versuchten mit einem unbekannten Gegenstand gewaltsam in ein Internetcafé einzudringen. Da dies nicht gelang ließen sie letztendlich davon ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Eine Täterbeschreibung konnte der Zeuge nicht angeben.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Sonntag. 23.04.2023, zwischen 03:30 Uhr und 04:30 Uhr, im Bereich der Sudermannallee, Kafkastraße, Gerhart-Hauptmann-Ring (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

665. Körperverletzung – Altperlach

Am Sonntag, 23.04.2023, gegen 12:15 Uhr, konnten Zeugen eine Schlägerei zwischen mehreren Personen auf der Putzbrunner Straße beobachten. Im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung schlug ein 19-jähriger Tatverdächtiger mehrfach mit einer Stange gegen den Kopfbereich eines 50-Jährigen und verletzte ihn dabei schwer.

Der 50-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Drei weitere beteiligte Personen erlitten Verletzungen in Form von Hämatomen. Die Verletzungen wurden vor Ort versorgt.

Ein 19-jähriger Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. Er wird dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) übernommen.

666. Raub – Altstadt

Am Samstag, 22.04.2023, gegen 18:20 Uhr, wurde ein 13-Jähriger aus dem Landkreis Bad Tölz am Karlstor von zwei bislang unbekannten männlichen Personen angesprochen. Diese forderten den 13-Jährigen dazu auf, Bargeld auszuhändigen. Als der 13-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, zeigte einer der Täter dem 13-Jährigen ein Messer, um seine Geldforderung zu untermauern.

Daraufhin übergab ihm der 13-Jährige einen geringen Bargeldbetrag. Anschließend flüchteten die beiden Täter in Richtung Stachus.

Der 13-Jährige erstattete im Beisein seiner Mutter eine Anzeige bei der Polizei.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1 (mit Messer):

Männlich, ca. 13 – 15 Jahre alt, ca. 1,65 m groß, kurze leicht gelockte Haare, breite Statur, dunkler Teint, vermutlich mit einem Trikot des FC Barcelona gekleidet, sprach deutsch ohne Akzent

Täter 2:

Männlich, ca. 14 – 15 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, schulterlange schwarz gegelte Haare, schwarzer dichter Bart, dunkler Teint, schlank, bekleidet mit weiß-rot-blauem T-Shirt, dunkelblaue Baggy-Jeans, sprach deutsch ohne Akzent

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Neuhauser Straße, Karlstor, U-Bahnhof Stachus (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

667. Größerer Polizeieinsatz aufgrund unklarer Bedrohungslage – Neuaubing

Am Sonntag, 23.04.2023, gegen 21:15 Uhr, informierte ein Zeuge den Polizeinotruf 110, dass es auf einem Tankstellengelände in der Bodenseestraße zu einer Bedrohung mit einer Schusswaffe gekommen ist. Der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Täter stieg anschließend in ein Taxi und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Aus diesem Grund wurden mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit gesandt. Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass es auf dem Tankstellengelände zu einem Streit zwischen einem Unbekannten und einer 25-jährigen männlichen Person mit Wohnsitz in München kam.

Im Rahmen dieses Streits begab sich der Täter zu einem Taxi, mit welchem er zuvor das Tankstellengelände befahren hatte. Von dort holte er eine Schusswaffe hervor, mit welcher er dann über die geöffnete Beifahrertür auf den 25-Jährigen mit seiner Lebensgefährtin zielte. Anschließend fuhr das Taxi vom Tankstellengelände in unbekannte Richtung davon.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Taxi vor einer Lokalität in der Bodenseestraße ausfindig gemacht werden. Als der 48-jährige Tatverdächtige erneut zum Taxi ging, wurde er durch Beamte vorläufig festgenommen.

Im Rahmen der Festnahme kam es zu einer Widerstandshandlung des 48-Jährigen mit den Polizeibeamten. Hierbei verletzte sich der 48-Jährige leicht.

Bei der Durchsuchung des Taxis konnte im Beifahrerraum die Schusswaffe aufgefunden werden. Hierbei handelte es sich um eine Tierabwehrwaffe (Pfefferspray). Des Weiteren wurde im Taxi ein Schlagring sowie ein verbotenes Pfefferspray aufgefunden. Dieses gehört auch dem 48-Jährigen.

Da bei dem 48-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Er wurde im Anschluss aufgrund seiner Alkoholisierung in Gewahrsam genommen. Gegen den 48-Jährigen wird jetzt wegen Bedrohung, Verstößen nach dem Waffengesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Münchner Kriminalpolizei.

668. Räuberische Erpressung – Maxvorstadt

Am Freitag, 21.04.2023, gegen 13:30 Uhr, wurde ein 14-Jähriger in der Adalbertstraße auf Höhe der Isabellastraße von einem bislang unbekannten männlichen Jugendlichen angesprochen und aufgefordert stehen zu bleiben. Der bislang unbekannte Täter war in Begleitung von zwei weiteren Jugendlichen.

Im Rahmen dieses Gesprächs zog der bislang unbekannte Täter ein Messer aus seiner Jackentasche und forderte den 14-Jährigen unter Vorhalt des Messers auf, seine mitgeführten Wertsachen auszuhändigen. Aufgrund dessen händigte der 14-Jährige seine Kopfhörer und Kaugummis dem Tatverdächtigen aus. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter mit seinen zwei Begleitern von der Tatörtlichkeit.

Der 14-Jährige begab sich anschließend nach Hause und verständigte von dort aus die Polizei. Nachträglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine Hinweise zu den Tätern.

Der 14-Jährige blieb unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 17 – 18 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, südländisches Aussehen, schlank, schwarze kurze Haare, Ansatz eines Oberlippenflaums, bekleidet mit einem dunkelblauem Jogginganzug des Fußballvereins „Paris St. Germain“, führte ein grünes Multitool-Messer mit sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Adalbertstraße, Isabellastraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.