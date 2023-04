BERGEN / OT. BERNHAUPTEN, LKR. TRAUNSTEIN. Am Sonntagabend, den 23. April 2023, kam es zu einem Blitzeinschlag in der Kirche in Bernhaupten bei Bergen. Der dabei entstandene Schaden wird im mittleren sechsstelligen Bereich geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen.

Über den Notruf der Integrierten Leitstelle wurde am Sonntag, den 23. April 2023, gegen 21:15 Uhr, ein Brand in der Kirche in Bergen / OT. Bernhaupten mitgeteilt.

Durch zuerst unklare Ursache wurden in der Kirche gesprungene Fensterscheiben, eine stark beschädigte Inneneinrichtung, sowie zerstörte Stromleitungen und Steckdosen festgestellt.

Aufgrund der starken Rauch-/Staubentwicklung mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Kirche mit Atemschutzgeräten betreten. Zum Brand kam es glücklicherweise nicht.

Vor Ort übernahmen Beamte der Polizeiinspektion Traunstein die ersten Untersuchungen, schnell wurde ein Blitzeinschlag als Ursache festgestellt.

Inzwischen führt das Fachkommissariat 1 der Kripo Traunstein die weiteren Untersuchungen zum genauen Hergang des Schadensereignisses.

Verletzt wurde niemand.

Der Sachschaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen.