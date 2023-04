504. Radsternfahrt am Sonntag, 23.04.2023 nach München; Fazit

Siehe auch Medieninformation Nr. 635 vom 20.04.2023

Auf elf Strecken mit Startpunkten im Bereich Oberbayern und Schwaben sowie fünf Strecken mit Startpunkten in München fuhren am Sonntag, 23.04.2023, seit den Morgenstunden Versammlungsteilnehmer mit Fahrrädern zum Königsplatz in München. Insgesamt nahmen nach Schätzungen in der Spitze bis zu 17.000 Personen zeitgleich an der Radsternfahrt teil.

Im Bereich der Versammlungsstrecken kam es zeitweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Insbesondere bei der Sperrung von Teilen des Mittleren Rings und der Autobahn A 96 ergaben sich starke Rückstauungen. Die Autobahn wurde gegen 13:15 Uhr gesperrt und gegen 14:50 Uhr wieder freigegeben.

Gegen 15:30 Uhr wurde die Abschlusskundgebung auf dem Königsplatz eröffnet. Die Versammlung verlief störungsfrei, insgesamt nahmen dort in der Spitze etwa 7000 Personen teil. Gegen 17:00 Uhr wurde die Versammlung beendet.

Gegen 13:30 Uhr fand am Mittleren Ring im Bereich des Georg-Brauchle-Rings eine weitere Versammlung statt, bei der sich Versammlungsteilnehmer von einer Brücke über den Mittleren Ring abseilten. Insgesamt nahmen etwa 20 Personen an der Versammlung teil. Auch hier wurden Verkehrssperren eingerichtet und es kam in der Folge zu Verkehrsbeeinträchtigungen.