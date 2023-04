Pkw-Fahrer versucht bei Anhaltung zu flüchten - Zeugen und Geschädigte gesucht

HEIGENBRÜCKEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am späten Freitagabend hat ein 50-jähriger Pkw-Fahrer versucht, sich einer Anhaltung zu entziehen und flüchtete mit seinem Fahrzeug zeitweise mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit. Die Fahrt endete auf einem Feldweg. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Geschehens und Personen, die durch das Fahrverhalten des Mannes möglicherweise gefährdet wurden.

Am Freitagabend, um 22.55 Uhr, fuhr der 50-Jährige mit seinem BMW, der 3er Serie, von Neuhütten kommend in das Ortsgebiet Heigenbrücken ein. Das Streifenfahrzeug folgte, um eine Anhaltung durchzuführen. In der Folge beschleunigte der 50-Jährige sein Fahrzeug und entfernte sich mit teils erheblich überhöhter Geschwindigkeit zunächst durch das Ortsgebiet und anschließend über die Staatsstraße 2317 in Richtung Neuhütten. Auf einem Feldweg zwischen Heigenbrücken und Neuhütten wurde das Fahrzeug gestellt und der Mann in Gewahrsam genommen. Verletzt wurde niemand. Nachdem sich der Mann offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde der 50-Jährige aus dem Landkreis Aschaffenburg inzwischen in ein Bezirkskrankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht nun auch Zeugen und Personen, die durch das Fahrverhalten des Mannes möglicherweise gefährdet wurden. Im Zuge der Nachfahrt konnte festgestellt werden, dass der Mann u. a. zwei Pkw überholt hatte, die zu dieser Zeit auf der St2317 von Heigenbrücken in Richtung Neuhütten unterwegs waren. Bei der Fahrt durch das Ortsgebiet Heigenbrücken durchfuhr der 50-Jährige dem Sachstand nach die Haupt-, Schul-, Frühlings-, Marienstraße, die Straße "Im Hainertal" sowie die Dorfstraße.

Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Hinweis der unterfränkischen Polizei:

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Unterfranken berichtet in der Regel nicht über Fälle, die in Zusammenhang mit einem suizidalen Hintergrund stehen. Eine Berichterstattung erfolgt nur bei Einsätzen mit besonderer Öffentlichkeitswirksamkeit.

Sollten Sie selbst Suizidgedanken haben, erhalten Sie unter den kostenlosen Rufnummern der Telefonseelsorge, Tel. 0800/1110111 oder 0800/1110222, rund um die Uhr Unterstützung oder weiterführende Hilfe von Beratern, die Ihnen Auswege aus Ihrer schwierigen Situation aufzeigen können.

Nach Beschädigung von Schaufensterscheiben - 35-Jähriger versucht sich zu widersetzen - Gewahrsam

ASCHAFFENBURG. Am Samstagabend hat ein 35-Jähriger zwei Schaufensterscheiben in der Innenstadt beschädigt. Die Polizei stellte den Mann. Dieser versuchte sich den folgenden Maßnahmen zu widersetzen und wurde in Gewahrsam genommen.

Am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, erreichte die Polizei die Mitteilung über einen Mann, der am Roßmarkt gegen zwei Schaufensterscheiben geschlagen und diese beschädigt hatte. Die Polizei konnte den Mann im Zuge der Fahndung stellen. Hierbei zeigte sich dieser weiterhin aggressiv, beleidigte die eingesetzten Polizeibeamtinnen und - beamten und versuchte diese auch tätlich anzugehen. Der Mann wurde in der Folge gefesselt und in Gewahrsam genommen. Verletzt wurde niemand. Der 35-Jährige musste die Nacht in einer Polizeizelle verbringen.

Der angerichtete Sachschaden an den Scheiben beläuft nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro. Der 35-Jährige wird sich neben der Sachbeschädigung, nun auch wegen Beleidigung und der Widerstandsdelikte in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Rücklichter von Sattelzügen entwendet - Polizei sucht Zeugen

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte die Rücklichter von zwei Sattelzügen entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Freitagabend, ab 19.45 Uhr, bis Samstagmorgen, um 08.00 Uhr, haben bislang Unbekannte die Rückleuchten von zwei Sattelzuganhängern abmontiert und entwendet. Die Fahrzeuge waren zu dieser Zeit auf dem Lkw Parkplatz der Tank- und Rastanlage Spessart-Süd abgestellt. Der Beuteschaden liegt nach ersten Schätzungen in einem niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach ermittelt und bittet dabei auch um Zeugenhinweise unter Tel. 06021/857-2530.

Fahrt mit Blaulicht an Privatfahrzeug - 39-Jähriger muss sich verantworten - Zeugen gesucht

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Ein 39-Jähriger war am Samstagabend mit eingeschaltetem Blaulicht mit seinem Privatfahrzeug unterwegs. Die Polizei stoppte die Fahrt. Der Mann muss sich nun wegen verschiedener Delikte verantworten.

Am späten Samstagabend, gegen 23.50 Uhr, wurden Verkehrsteilnehmer auf den Pkw aufmerksam, der mit eingeschalteten blauen Frontblitzern im Fleckenweg unterwegs war. Die Zeugen verständigten die Polizei. Beamte der Miltenberger Polizei konnten das Fahrzeug wenig später anhalten. Neben dem unmittelbaren Ausbau der Lichtleisten, muss sich der 39-Jährige nun wegen gleich mehrerer Delikte verantworten, u. a. besteht der Verdacht der Amtsanmaßung.

Die Polizeiinspektion Miltenberg ermittelt und bittet auch um Hinweise von Zeugen oder Personen, die möglicherweise gefährdet wurden unter Tel.: 09371/945-0.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Alzenau

MÖMBRIS, OT NIEDERSTEINBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagnachmittag, zwischen 13.30 und 18.30 Uhr wurde ein brauner Opel Corsa unfallbeschädigt, der zu dieser Zeit in der Dörnsteiner Straße abgestellt war.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

COLLENBERG, OT KIRSCHFURT, LKR. MILTENBERG. In der Zeit von Montagmorgen, ab 06.20 Uhr, bis Donnerstagnachmittag, um 16.00 Uhr, wurde ein schwarzer E-Scooter, der Marke Xiaomi entwendet, der zu dieser Zeit am Fahrradständer des Bahnhofs abgestellt war

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Samstagabend, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr wurde eine blaue Tasche der Marke Fjällräven entwendet, die zu dieser Zeit auf der Bank des Kinderspielplatzes in der Webergasse abgestellt war. In der Tasche befanden sich u. a. eine graue Geldbörse, der Marke Mandarina Duck, sowie ein Schlüsselbund.

ASCHAFFENBURG, OBERNAUER KOLONIE. Am Freitagmorgen zwischen 07.20 Uhr und 08.05 Uhr, wurde ein weißer Citroen C1 beschädigt, der zu dieser Zeit in der Obernauer Straße abgestellt war.

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag, zwischen 09.15 Uhr und 12.30 Uhr, wurde ein schwarzer BMW der X-Serie unfallbeschädigt, der zu dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Hotels im Bereich der "200er" Hausnummern abgestellt war.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Am Freitagmittag, zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr, wurde ein schwarzer Skoda Fabia beschädigt, der zu dieser Zeit auf einem Parkplatz in der Großostheimer Straße abgestellt war.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.