BAD KISSINGEN. Am frühen Sonntagmorgen hat ein 26-Jähriger eine Radfahrerin angegangen und deren Fahrrad beschädigt. Couragierte Passanten reagierten vorbildlich, kamen der Dame zur Hilfe und verständigten umgehend die Polizei. Die Beamten stellten den Tatverdächtigen unweit des Vorfalles, woraufhin dieser die Beamten angriff und letztlich gewaltsam festgenommen werden musste. Ein Beamter wurde hierbei verletzt. Der Tatverdächtige wurde in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht.

Radfahrerin angegangen - Passanten kommen zur Hilfe

In den ersten Stunden des Sonntags, gegen 01.30 Uhr, erreichte die Polizei die Mitteilung, dass ein Mann eine Radfahrerin unvermittelt im Bereich der Schönbornstraße angegangen hatte. Neben diversen geäußerten Beleidigungen hatte der Mann auch das Fahrrad der Dame beschädigt. Zufällig vor Ort befindliche Passanten waren auf die Situation aufmerksam geworden, reagierten vorbildlich, standen der Dame zur Seite und verständigten die Polizei. Der 26-jährige Tatverdächtige entfernte sich daraufhin in Richtung Parkstraße.

Angriff auf Polizeibeamte - Festnahme nach Pfeffersprayeinsatz

Hier stellten die Beamten den 26-Jährigen, worauf dieser wiederholt erst Beleidigungen äußerte, sich schließlich den Maßnahmen auch tätlich widersetzte und in Richtung der Beamten schlug. Diese mussten die Festnahme letztlich gewaltsam durchsetzen, u. a. mit dem Einsatz von Pfefferspray wurde der Mann gefesselt und festgenommen. Ein Beamter erlitt im Zuge des Angriffs eine Platzwunde und musste so seinen Geburtstag zunächst mit einer ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus beginnen.

Der 26-jährige Tatverdächtige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht. Der Mann wird sich zudem u. a. wegen Sachbeschädigung, Widerstand und tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte in einem Strafverfahren verantworten müssen.