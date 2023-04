647. Raubdelikt geklärt – Isarvorstadt

-siehe Medieninformation vom 22.03.2023, Nr. 476

Wie bereits am Mittwoch, 22.03.2023, berichtet, wurde am Dienstag, 21.03.2023, ein Friseursalon im Schlachthofviertel von zwei bis dahin noch unbekannte Täter überfallen. Ein Täter schlug der sich zur Tatzeit im Keller des Ladens befindlichen Ladeninhaberin ins Gesicht, während der andere eine Geldkassette sowie einen Laptop aus dem Laden entwendeten.

Bereits während der polizeilichen Aufnahme der Tat richtete sich der Verdacht der 39-jährigen Ladeninhaberin gegen einen 18-jährigen ehemaligen Mitarbeiter. Dieser konnte auf den sichergestellten Videoaufzeichnungen eindeutig identifiziert werden. Über einen Treffer in der DNA-Datenbank konnte mit Unterstützung des Bayerischen Landeskriminalamtes schließlich auch der zweite Tatverdächtige, der der 39-Jährigen ins Gesicht schlug, ermittelt werden.

Hierbei handelt es sich um einen 16-Jährigen mit Wohnsitz in München, der der Polizei bereits als Intensivtäter bekannt ist. Dieser wurde am Mittwoch, 19.04.2023, im Rahmen einer Durchsuchung aufgrund eines Haftbefehls in seiner Wohnung festgenommen und anschließend dem Haftrichter vorgeführt. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Bei dem Mittäter wurde am Freitag, 21.04.2023, eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt und er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder nach Hause entlassen.

648. Ergebnisse des „24-Stunden-Blitzmarathon“ am 21./22.04.2023 – Stadt und Landkreis München

Von Freitag, 21.04.2022, 06:00 Uhr, bis Samstag, 22.04.2022, 06:00 Uhr, beteiligte sich das Polizeipräsidium München an dem bayernweiten „24-Stunden-Blitzmarathon“.

Während der Aktion wurden von der Münchner Polizei 120 Kontrollstellen im Präsidiumsbereich eingerichtet. Dabei wurden rund 1200 Geschwindigkeitsverstöße beanstandet.

Hervorzuheben ist der Fall einer Motorradfahrerin, die 20 km/h zu schnell gefahren war. Sie floh von der Kontrollstelle und missachtete dabei eine rote Ampel. Die Fahrerin konnte später an ihrer Wohnadresse angetroffen werden. Das Motorrad stand vor dem Haus, das Kennzeichen war abmontiert worden.

Neben den Geschwindigkeitsverstößen wurden rund 180 andere Verkehrsverstöße, u.a. verbotene Nutzung von Mobiltelefonen und nicht angelegte Sicherheitsgurte angezeigt.

Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der häufigsten Ursachen bei tödlichen Verkehrsunfällen. Deshalb wird die Münchner Polizei auch außerhalb des Blitzmarathons weiter konsequent die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit überwachen und, wenn nötig, ahnden.

649. Festnahme nach Diebstahl aus Umzugswagen -­ Altstadt

Am Freitag, 07.04.2023, befand sich ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Vaterstetten auf der Wiener Straße in München. Er ließ seine Jacke mit Inhalt im unversperrten Umzugswagen. Der bis dato unbekannte Täter nahm in einem unbeobachteten Moment die Jacke an sich und flüchtete unerkannt in unbekannte Richtung.

Der 26-Jährige konnte aufgrund eines Ortungsgerätes, welches an seinem Schlüsselbund angebracht war, seine Jacke im Bereich Marienplatz orten und auffinden. Seine Bluetooth-Ohrhörer befanden sich nicht mehr in der Jacke, konnten allerdings ebenfalls geortet werden.

Am 13.04.2023 wurde ein 26-Jähriger aus Ungarn in anderer Sache festgenommen und auf zu einer Polizeidienststelle verbracht werden. Der 26-Jährige konnte seine Bluetooth-Ohrhörer nun auf der Polizeiinspektion orten und verständigte die dortige Dienststelle über den Vorfall. Er konnte bei den entwendeten Ohrhörern einen Alarmton abspielen. Anhand dessen konnten die abhanden gekommenen Ohrhörer beim Tatverdächtigen aufgefunden und dem 26-Jährigen zugeordnet werden.

Nach Abschluss der Sachbearbeitung konnten die Kopfhörer dem 26-Jährigen wieder zurückgegeben werden.

650. Zusammenstoß zwischen PKW und Baum wegen einer Erkrankung ­- Kirchtrudering

Am Freitag, 21.04.2023 gegen 10:40 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg mit einem PKW auf der Straße Am Mitterfeld in Richtung Trudering.

Plötzlich verlor er am Steuer erkrankungsbedingt das Bewusstsein. Sein PKW fuhr über den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und prallte auf der anderen Straßenseite gegen einen Baum. Der 58-Jährige konnte vom eintreffenden Rettungsdienst erfolgreich reanimiert werden und wurde zur weiteren Behandlung in ein Münchner Krankenhaus verbracht. Durch den Zusammenstoß mit dem Baum wurde der Fahrer nicht verletzt.

Am PKW und am Baum entstand jeweils Sachschaden. Die Straße am Mitterfeld musste für etwa eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

651. Zusammenstoß zwischen LKW und Fahrrad beim Rechtabbiegen. Eine Person schwer verletzt, eine Person leicht verletzt ­- Isarvorstadt

Am Freitag, 21.04.2023, gegen 12:45 Uhr befuhr ein 20-jähriger LKW-Fahrer mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach mit einem LKW auf der Zenettistraße in Richtung Isar. An der Einmündung zur Thalkirchner Straße wollte er nach rechts in diese abbiegen.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 39-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Zenettistraße in gleicher Fahrrichtung. Die Ampel an der Einmündung der Zenettistraße in die Thalkirchner Straße zeigte Rotlicht. Sowohl der LKW-Fahrer als auch die Radfahrerin mussten daher warten. Als die Ampel auf Grünlicht umschaltete, fuhren beide los. Dabei kam es zum Zusammenstoß.

Die Radfahrerin stürzte auf die Straße, sie wurde dabei leicht verletzt. Ihr Sohn, der im Kindersitz saß, wurde schwer verletzt.

Beide wurden zur Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Der LKW blieb unbeschädigt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

Hinweise der Polizei zur Vermeidung von Abbiegeunfällen:

Achten Sie beim Rechtsabbiegen auf querende Fahrzeuge (Radfahrende, E-Scooter) und zu Fuß Gehende, egal ob sich diese der Querung von hinten oder von vorne nähern.

Biegen Sie entsprechend langsam ab und nutzen Sie den Schulterblick um sicher zu gehen, dass sich niemand im Toten Winkel Ihres Fahrzeuges befindet. Für Fahrzeuge ab 3.5 t ist Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben.

Achten Sie beim Linksabbiegen auf entgegenkommende Fahrzeuge sowie in beide Richtungen querende zu Fuß Gehende und Rad Fahrende.

652. Unfallflucht – Ein Kind schwer verletzt, eine Person leicht verletzt – Garching

Am Freitag, 21.04.2023, gegen 17:40 Uhr wollte eine Polizeistreife im Bereich der Telschowstraße den unbekannten Fahrer eines PKW Range Rover nach einer Verkehrsordnungswidrigkeit anhalten und kontrollieren. Der Fahrer des Range Rover hielt jedoch nicht an und flüchtete vor der Kontrolle. Dabei beschleunigte er stark und überholte unter anderem im Kurvenbereich auf der Freisinger Landstraße mehrere Fahrzeuge. Kurz darauf verlor die Streifenwagenbesatzung den Range Rover aus den Augen, als er nach links in die Einsteinstraße einbog.

Nach jetzigem Ermittlungsstand verlor der Fahrer des Range Rovers beim Einbiegen in die Einsteinstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte daher mit einem geparkten Motorrad und einem geparkten PKW, der wiederum auf einen weiteren geparkten PKW geschoben wurde.

Nach dem Zusammenstoß mit den Fahrzeugen fuhr der Fahrer des Range Rover auf den Gehweg und stieß dort gegen einen 19-Jährigen, der dort mit seinem Rollstuhl fuhr, und einen 12-Jährigen, der dort mit seinem Fahrrad fuhr. Beide haben ihren Wohnsitz in München.

Der 19-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 12-Jährige wurde unter dem Range Rover eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Fahrer des Range Rover und sein Beifahrer entfernten sich vor Eintreffen der Polizeikräfte unerkannt.

Nach dem Fahrer wurde mit einer Vielzahl an Streifen gefahndet.

Der Gesamtsachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Am Samstag, 22.04.2023 gegen 15:15 Uhr kam ein 18-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit seinem Rechtsanwalt zur Verkehrspolizeiinspektion Verkehrsunfallaufnahme und gab an, der Fahrer des Range Rover gewesen zu sein. Der 18-Jährige verfügt nicht über eine Fahrerlaubnis.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

653. Vermisstenfall geklärt – Ludwigsvorstadt

Siehe Pressebericht vom 22.04.2023, Nr. 647

Ein 32-jähriger mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz befand sich am Freitag, 21.04.2023, zusammen mit seiner Mutter auf dem Frühlingsfest. In einem unbeobachteten Moment gegen 18:50 Uhr entfernte er sich von seiner Mutter und war seither nicht auffindbar.

Am Samstag, 22.04.2023, wurde der Vermisste 32-Jährige am Hauptbahnhof in Graz (Österreich) von der örtlichen Polizei wohlbehalten angetroffen und am Sonntag, 23.04.2023, wurde er von seiner Mutter in Graz abgeholt.

654. Festnahme eines Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung – Altstadt

Am Freitag, 21.04.2023, gegen 17:50 Uhr, stand eine 29-Jährige mit Wohnsitz in München am Bahnsteig der U3/U6 des U-Bahnhofs Marienplatz. Nach jetzigem Ermittlungsstand trat ein ihr unbekannter Mann plötzlich an sie heran und fasste ihr in den Schritt.

Ein aufmerksamer Zeuge und eine Streife der U-Bahn-Wache, die bereits vor Ort waren, hielten den unbekannten Mann fest, bis eine Polizeistreife eintraf. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 54-Jährigen mit Wohnsitz in München, er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er von der Dienststelle aus entlassen.

Die weiteren Ermittlungen wird das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Polizei führen.

655. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischen Handlungen – Schwabing

Am Freitag, 21.04.2023, gegen 07:40 Uhr, verständigte ein 42-Jähriger mit Wohnsitz in München den Polizeinotruf. Er war gerade mit seinem 7-Jährigen Sohn an einer Parkbank im Bereich des Scheidplatz vorbeigegangen. Dort wäre ein ihm unbekannter Mann gesessen, der sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Sofort wurden mehrere Streifen zum Einsatzort entsandt, die den Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen konnten. Es handelt sich um einen 39-jährigen Deutschen, der in Deutschland ohne festen Wohnsitz ist.

Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht und in die Haftanstalt überstellt. Von dort wurde er am Samstag, 22.04.2023 entlassen.

Die weiteren Ermittlungen u. a. wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern führt das Kommissariat 17 der Münchner Polizei.

656. Gefährliche Körperverletzung durch Versprühen von Reizgas – Obersendling

Am Freitag, 21.04.2023, gegen 17:50 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in Obersendling zu einem Streit zwischen einem bislang unbekannten Mann und einem 52-Jährigen mit Wohnsitz in München. Im Rahmen des Streits sprühte der unbekannte Mann dem 52-Jährigen mehrfach Reizgas in das Gesicht und flüchtete aus dem Verbrauchermarkt.

Der 52-Jährige trug Atembeschwerden davon.

Durch die eingesetzten Streifen wurde der Verbrauchermarkt geräumt. Insgesamt konnten 18 weitere Personen festgestellt werden, die sich zum Tatzeitpunkt in dem Verbrauchermarkt aufhielten und daher Atemwegsbeschwerden davongetragen hatten.

Alle 19 betroffenen Personen wurden leicht verletzt.

Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige nicht mehr festgestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung führt die Münchner Kriminalpolizei.

657. Auf fahrenden E-Scooter aufgesprungen - eine Person schwer verletzt – Grünwald

Am Samstag, 22.04.2023, gegen 21.30 Uhr, fuhr eine 15-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem E-Scooter auf der Straße und ein 18-Jähriger versuchte, während der Fahrt auf das Fahrzeug aufzuspringen. Das hatten die beiden vorher so vereinbart.

Beim Sprung verlor der 18-Jährige nach jetzigem Ermittlungsstand das Gleichgewicht und stürzte Rücklings mit dem Kopf auf die Straße.

Zuerst lehnte der 18-Jährige eine medizinische Behandlung ab, gegen 22:40 Uhr verlor er jedoch sein Bewusstsein und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

658. Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad - eine Person schwer verletzt, eine Person leicht verletzt - Straßlach-Dingharting

Am Freitag, 21.04.2023, gegen 17:00 Uhr, fuhr ein 60-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw auf der Kreisstraße M 5 nach Norden in Richtung Straßlach. Im Bereich einer leichten Rechtskurve geriet er aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem 20-Jährigen mit Wohnsitz in München zusammen, der ihm auf einem Motorrad entgegenkam.

Durch den Zusammenstoß wurde der 20-Jährige auf ein angrenzendes Feld geschleudert und schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der 60-Jährige wurde lediglich leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

659. EPHK Reinhold Eichhammer ist neuer Leiter der Polizeiinspektion Reiterstaffel München

Am Mittwoch, 19.04.2023, führte Polizeipräsident Thomas Hampel den neuen Leiter der Polizeiinspektion Reiterstaffel München (PI RSt), Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Reinhold Eichhammer, offiziell in sein neues Amt ein. Dieser übernahm die Amtsgeschäfte von Polizeidirektor Thomas Rehag, welcher die Reiterstaffel vor seiner Übernahme der Polizeiinspektion 45 (Pasing), übergangsweise geführt hatte.

EPHK Eichhammers Weg bei der Polizei, welcher als Praktikant im Oktober 1990 begann, führte ihn u. a. zu Stationen wie die Verkehrsüberwachung (VPI VÜ), die Leitung des Kontaktbereichs der PI 13 (Schwabing), dem K 51 (Einbruchskriminalität) oder zur PI 43 (Olympiapark). Hervorzuheben ist sein einjähriges Engagement im Kosovo im Rahmen einer UN-Friedensmission. In seinem weiteren beruflichen Werdegang übernahm er verschiedene Positionen auf der der PI 25 (Riem), von wo aus er 2017 als Sachbearbeiter in den Einsatzbereich des Innenministeriums wechselte. Dort blieb EPHK Eichhammer bis zur Übernahme der PI RSt tätig.

Die Reiterstaffel München befindet sich im Osten der Stadt München in unmittelbarer Nähe zur Olympiareitanlage. Auf einer Fläche von 15.000 qm befinden sich u. a. die Stallboxen für die Dienstpferde, eine Reithalle, eine Schmiede, das Verwaltungsgebäude mit Büroräumen sowie Garagen für die Pferdetransporter. In dem direkt angrenzenden weitläufigen Gelände mit Wiesen und Feldern können die Dienstpferde an ihre ersten Streifengänge gewöhnt werden.

EPHK Reinhold Eichhammer und seine 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu denen neben den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten u. a. auch Pferdepfleger und eine Stallmeisterin gehören, sind sowohl zuständig für die Landeshauptstadt als auch für den ganzen Landkreis München. Das Streifengebiet umfasst etwa 1.000 qkm. Allein die Isar hat im Zuständigkeitsbereich eine Länge von ca. 40 Kilometer. Die Streifen der Reiterstaffel konzentrieren sich hauptsächlich auf die Parkanlagen, die Isarauen und die Grünanlagen in der Stadt, sowie auf die Naherholungs- und Forstgebiete im Landkreis.

Das Einsatzspektrum der berittenen Einheiten ist sehr vielfältig. So werden sie neben der Streifentätigkeit beispielsweise sowohl zum Schutz bei Großveranstaltungen wie beim G7 Gipfel oder den European Championships 2022 als auch zu Fahndungsmaßnahmen oder Absuchen bei Vermisstenfällen eingesetzt. Ein weiterer Vorteil berittener Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ist deren Einsetzbarkeit in schwierigem Gelände. Bereiche, in denen eine polizeiliche Präsenz sonst nicht oder nur schwer möglich ist, können mit Pferden gut bestreift werden.



Bei der Suche nach Vermissten oder der Fahndung nach Straftätern in unwegsamen Geländen können berittene Polizisten große Distanzen schneller überbrücken als ihre Kolleginnen und Kollegen mit Einsatzfahrzeugen oder zu Fuß. Sie sind zudem ein umweltfreundliches Einsatzmittel und Sympathieträger mit deeskalierender Wirkung.

Polizeiprädient Thomas Hampel wünscht EPHK Eichhammer für die neue spannende Aufgabe und alle Herausforderungen, die dessen neues Amt so mit sich bringen wird, viel Erfolg und ist sich sicher, dass die Reiterstaffel München bei ihm in besten Händen ist.