TUSSENHAUSEN/ZAISERTSHOFEN. Am Samstagnachmittag kam ein 65-jähriger Motorradfahrer zwischen Zaisertshofen und Mörgen, aus bislang ungeklärter Ursache, in einem kurvigen Teilstück rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Ein Unfallgutachter zur Klärung der Unfallursache wurde hinzugezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 20.000 Euro. Die freiwillige Feuerwehr Zaisertshofen war zur Straßensperrung im Einsatz. Etwaige Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Wörishofen unter Tel. 08247/96800 zu melden. (PI Bad Wörishofen)

