Lkr. Deggendorf/Niederalteich – Bei einem Brand mehrerer Fahrzeuge in einer Tiefgarage in Niederalteich entstand am Freitagnachmittag (22.04.2023) Sachschaden im 6-stelligen Bereich. Verletzt wurde niemand.

Gegen 13.25 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle in Straubing über Rauchentwicklung im Keller eines Pflegeheimes in Niederalteich unterrichtet, woraufhin ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst an den Einsatzort beordert wurde. Durch die eingesetzte Feuerwehr wurde schließlich festgestellt, dass der Brand in einer angrenzenden Tiefgarage ausgebrochen und der Rauch durch eine Verbindungstüre in die Pflegeeinrichtung gezogen war. 11 Bewohner des Heimes wurden vorsorglich evakuiert, konnten jedoch nach kurzer Zeit wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Durch das Feuer wurden vier, in der Tiefgarage geparkte Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen.

Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Die KPS Deggendorf führt hierzu die Ermittlungen.

Glücklicherweise wurde keiner der Heimbewohner bzw. Angestellten bei dem Brand verletzt. Es entstand Sachschaden im niedrigen 6-stelligen Bereich.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Michaela Meisetschläger, Tel. 09421 / 868 – 1410