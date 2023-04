KÖNIGSBERG IN BAYERN, LKR. HASSBERGE. Am Freitagabend ist ein Unbekannter auf einem Radweg einer Frau entgegengetreten und hat vor dieser sein Geschlechtsteil entblößt und daran manipuliert. Die Kriminalpolizei ermittelt und hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 20.15 Uhr war die Dame mit ihrem Rad auf dem Radweg von Königsberg i. Bayern in Richtung Hassfurt unterwegs. Auf Höhe der Fränkischen Rohrwerke passierte der bislang Unbekannte, der ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs war, zunächst die Dame. Im Bereich einer Sitzbank m. Landkarte hielt er an und manipulierte an seinem Geschlechtsteil, als die Geschädigte an diesem vorbeifuhr.

Die Geschädigte reagierte richtig, entfernte sich bis zur Staatsstraße 2278 und informierte umgehend die Polizei. Der Unbekannte entfernte sich ebenfalls in Richtung der Staatsstraße und fuhr hiernach über die Kreisstraße HAS 23 in Richtung Prappach. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ergebnislos.

Folgende Beschreibung des Mannes liegt vor:

Ca. 65 Jahre alt

Ca. 190 cm groß und schlank

Kurze Haare

Bekleidet mit enganliegender Fahrradkleidung in rot und schwarz

Fuhr ein schwarzes Trekkingrad

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 mit der Kripo in Schweinfurt in Verbindung zu setzen.