BAYREUTH. In der Nacht auf Samstag trieben unbekannte Vandalen ihr Unwesen in der Jägerstraße und beschädigten dabei über ein Dutzend Fahrzeuge. Beamte der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt übernahmen die Ermittlungen und bitten um Zeugenhinweise.

Nach ersten Erkenntnissen suchten die Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag scheinbar wahllos geparkte Autos heim. So schlugen und traten sie gegen die Außenspiegel mehrerer Volkswagen, BMW, Volvo, Fiat und Skoda, aber auch ein Audi sowie ein Daimler Chrysler blieben vor dem Wutausbruch nicht unverschont. Insgesamt 16 Fahrzeuge hatten in den Morgenstunden Schäden. Entweder ein oder gleich beide Außenspiegel waren dabei ganz abgetreten oder lediglich umgebogen worden. Anschließend flüchteten die Übeltäter in unbekannte Richtung, während sie einen Sachschaden von mehreren tausend Euro hinterließen.

Polizisten aus Bayreuth ermitteln nun die Verursacher der dreisten Randale, vernehmen Zeugen und sichern Spuren. Hierbei unterstützten bereits Beamte der Kriminalpolizei Bayreuth. Die Ordnungshüter bitten Zeugen des Vorfalls, aber auch bislang unbekannte Geschädigte, sich bei der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt unter der Tel.-Nr. 0921/506-2130 zu melden. Insbesondere die Zeit zwischen 3.15 Uhr und 3.30 Uhr kristallisiert sich aufgrund erster Erkenntnisse als möglicher Tatzeitraum heraus.