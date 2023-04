647. Vermisstenfall - Ludwigsvorstadt

Ein 32-jähriger mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz befand sich am Freitag, 21.04.2023, zusammen mit seiner Mutter auf dem Frühlingsfest. In einem unbeobachteten Moment gegen 18:50 Uhr entfernte er sich von seiner Mutter und ist seither nicht auffindbar. Die Mutter konnte den Sohn zuletzt nahe einer Gruppe von mehreren Jugendlichen sehen.

Der Vermisste ist Autist und geistig erheblich eingeschränkt. Er dürfte deshalb hilflos und orientierungslos sein. Lebenswichtige Medikamente benötigt er nicht.

Zudem ist bekannt, dass der 32-Jährige gerne die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt.

Link zur Vermisstenfahndung mit einem aktuellen Lichtbild und weiteren Informationen:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/047673/index.html