NEUBURG. Am Freitagnachmittag kam es gegen 16:15 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße Attenhausen - Edelstetten zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug.

Eine 25- jährige Fahrzeugführerin befuhr die Ortsverbindungsstraße in Richtung Edelstetten. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie mehrfach von der Fahrbahn ab. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und prallte gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Baum. Die Dame wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde sie mit dem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen. Laut erster Einschätzung des Rettungsdienstes erlitt die Fahrerin schwere Verletzungen. Die genauen Hintergründe zum Unfallhergang müssen Ermittlungen im Nachgang ergeben. (PI Krumbach)

