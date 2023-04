NÜRNBERG. (482) In der Nacht von Mittwoch (19.04.2023) auf Donnerstag (20.04.2023) entwendeten Unbekannte einen Audi A 5 im Nürnberger Stadtteil Falkenheim. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Der Geschädigte hatte seinen grauen Audi A 5 Sportback g-tron am Mittwochabend, gegen 18:15 Uhr, in der Lauterbacher Straße abgestellt. Am Donnerstagmorgen bemerkte er, dass Unbekannte das Fahrzeug über Nacht entwendet hatten und verständigte die Polizei. In der Zwischenzeit fanden Streifen der Autobahnpolizei Chemnitz auf einem Autobahnrastplatz der A 72 in der Nähe von Chemnitz den dort abgestellten Audi auf und stellten ihn sicher.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler