NÜRNBERG. (481) Am Sonntagnachmittag (23.04.2023) finden in Nürnberg, Fürth und Erlangen mehrere mobile Fahrradversammlungen statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Verkehrsbehinderungen rechnen.



Im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr sind folgende Wegstrecken betroffen:

Im Nürnberger Osten:

Erlenstegenstr. – Äußere Sulzbacher Straße - Rathenauplatz – Laufertorgraben - Bahnhofstr. – Richard-Wagner-Platz

Im Nürnberger Süden:

Münchener Str. – Frankenstr. – Pillenreuther Str. – Tafelhofstraße – Richard-Wagner-Platz

In der Nürnberger Innenstadt:

Richard-Wagner-Platz – Altstadtring – Hauptmarkt

In Fürth:

Marktplatz - Königstraße - Gustav-Schickedanz-Straße - Rudolf-Breitscheid-Straße- Gabelsberger Straße - Gebhardtstraße- Hornschuchpromenade - Nürnberger Straße - Fürther Str. – Plärrer – Richard-Wagner-Platz

In Erlangen:

Erlangen Rathausplatz – Nürnberger Str. – Radweg neben B4 (Äußere Nürnberger Str. „Waldiger Weg“) – Sebastianstr. – Wetterkreuz – Reutleser Weg – Reutleser Str. – Radweg entlang der B 4/Erlanger Str. – Am Wegfeld (Zwischenkundgebung bis ca. 13:10 Uhr) – Erlanger Str. – Bucher Str. - Neutorgraben – Westtorgraben – Spittlertorgraben – Am Plärrer – Frauentorgraben – Richard-Wagner-Platz



Im Bereich der Wegstrecken wird es zeitweise zu Verkehrssperren und daraus resultierenden Behinderungen für den Fahrverkehr kommen. Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und den Bereich um die Aufzugsstrecken im genannten Zeitraum weiträumig zu umfahren.



Erstellt durch: Christian Seiler