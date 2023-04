NEUÖTTING, LKR. ALTÖTTING. Am frühen Freitagmorgen, 21. April 2023, ereignete sich ein Brand im Bereich eines Gebäudes in der Simbacher Straße in Neuötting, der sehr wahrscheinlich durch vorsätzliche Brandstiftung verursacht wurde. Es kam zu einer sehr starken Rauchentwicklung und dadurch auch zu Beeinträchtigungen im Stadtgebiet Neuötting. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird im niedrigen sechsstelligen Bereich geschätzt. Die Kriminalpolizei Mühldorf übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen, noch in der Nacht wurden drei verdächtige Personen festgenommen.

Über den Notruf der Integrierten Leitstelle wurde am frühen Freitagmorgen gegen 03.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus einem leerstehenden Gebäude in der Simbacher Straße in Neuötting mitgeteilt.

Mit Atemschutzgeräten konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Neuötting die Brandursache bekämpfen. Im Stadtgebiet Neuötting kam es zu einer erheblichen Rauch- und Geruchsbelästigung, während der Löscharbeiten waren kurzzeitige Straßensperrungen erforderlich.

Ein benachbartes Wohnhaus musste aufgrund der starken Rauchentwicklung evakuiert werden.

Nach einer ersten Schätzung dürfte der Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen. Beschädigt wurden unter anderem zwei Fahrzeuge.

Verletzt wurde niemand, jedoch klagten zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr über Kreislaufbeschwerden.

Schnell verdichteten sich die Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.

Unter Leitung der Polizeiinspektion Altötting wurde mit Unterstützung umliegender Dienststellen der Landespolizei sowie der Bundespolizei eine intensive Fahndung durchgeführt.

Vor Ort übernahmen Beamte der Polizeiinspektion Altötting die ersten Ermittlungen an der Brandörtlichkeit. Diese werden inzwischen von den Brandfahndern des zuständigen Fachkommissariats 1 der Kripo Mühldorf fortgeführt. Heute finden am Brandobjekt weitere Untersuchungen, auch durch Beamte der Spurensicherung, statt.

Noch in der Nacht konnten, u.a. aufgrund mehrerer Zeugenhinweise, drei verdächtige Personen festgenommen werden. Es handelt sich um eine 27-Jährigen und zwei 17-Jährige, die alle aus Altötting stammen.

Zwei der Beschuldigten zeigten sich kooperativ. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der mutmaßliche Haupttäter konnte bislang zur Sache nicht vernommen werden. Gegen ihn stellte die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein Haftantrag beim zuständigen Amtsgericht.