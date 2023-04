BAYREUTH / HELMBRECHTS, LKR. HOF. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stahlen Unbekannte einen BMW X 5 in Bayreuth. Zu einem weiteren Diebstahl eines Autos kam es am Donnerstagnachmittag in Helmbrechts. Beide Fahrzeuge verfügten über ein Keyless Go-System. Die Kriminalpolizeien Bayreuth und Hof haben die Ermittlungen übernommen.

BMW X 5 in Bayreuth gestohlen

Im Zeitraum von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 9.45 Uhr, stahlen Diebe einen schwarzen BMW X 5, mit dem Kennzeichen BT-MK91. Das Fahrzeug im Wert von knapp 20.000 Euro war zu diesem Zeitpunkt an der Adresse des Eigentümers im Karl-Seeser-Weg in Bayreuth abgestellt.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Angaben zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 mit der Kripo Bayreuth in Verbindung zu setzen.

Unbekannte stehlen Audi A 6 Quattro in Helmbrechts

Im Laufe des Donnerstags, zwischen 9 Uhr und 16.15 Uhr, schlugen Autodiebe erneut zu. Diesmal stahlen sie einen Audi A 6 Quattro im Wert von rund 40.000 Euro in Helmbrechts. Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahls vor dem Anwesen des Eigentümers im Kelterring in Helmbrechts.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zum Diebstahl des Audi machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei der Kripo Hof zu melden.

So schützen Sie Ihr Fahrzeug mit Keyless Go-System vor Diebstahl: