LINDAU. Nach über 44 Jahren im Dienst der Bayerischen Polizei verabschiedet Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner den Leiter der Grenzpolizeiinspektion Lindau, Alexander Pfaff, mit Wirkung vom 1. Mai 2023 in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin wird Daniela Husseneder.

Im Rahmen eines Festaktes überreichte Dr. Claudia Strößner die Ruhestandsurkunde an Polizeioberrat Alexander Pfaff. Er trat im März 1979 in den Polizeidienst ein. Nach erfolgter Ausbildung in der 2. Qualifikationsebene trat er 1982 seinen Dienst bei der damaligen Grenzpolizei Lindau an. Acht Jahre später begann er sein Studium zum Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene, das er 1992 mit einem absoluten Top-Ergebnis beendete. Alexander Pfaff verrichtete seinen Dienst anschließend mit kleinen Unterbrechungen erneut bei der Grenzpolizei Lindau bis zu deren Auflösung 1998. Danach war er maßgeblich an der Organisationsänderung der vormaligen Grenzpolizeiinspektionen Lindau und Pfronten beteiligt. Ende 1998 übernahm er bei der Polizeiinspektion Fahndung Lindau die Leitung der Kontaktstelle Bayern. Als ausgewiesener Experte war Alexander Pfaff an der Ausgestaltung des Bayerisch-Österreichischen und des Deutsch-Schweizerischen Polizeivertrags beteiligt. 2001 wechselte er zur Kriminalpolizeistation Lindau in den Bereich der Eigentumskriminalität, bevor er 2004 stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Lindau wurde. 2008 übernahm er die Leitung der Polizeiinspektion Lindenberg und 2011 dann die Leitung der damaligen Polizeiinspektion Fahndung Lindau und heutigen Grenzpolizeiinspektion Lindau.

Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner hob die Verdienste von Alexander Pfaff hervor: