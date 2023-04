BAD FEILNBACH, LKR. ROSENHEIM. In einer Justizvollzugsanstalt sitzt seit Donnerstag, 20. April 2023, ein Mann (29), den Schleierfahnder der Bayerischen Grenzpolizei am selben Tag kontrolliert hatten. Er war mit gefälschten Ausweisdokumenten unterwegs und wurde mit Haftbefehl gesucht.

Bayerische Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Raubling hielten am Donnerstag, 20. April 2023, am Parkplatz "Eulenauer Filz" gegen 01.05 Uhr frühmorgens ein Fahrzeug an, dessen Fahrer sich mit einer gefälschten rumänischen Identitätskarte und einem ebenfalls gefälschten rumänischen Führerschein ausweisen wollte. Als die Beamten die wahre Identität des Mannes herausfanden, stellten sie fest, dass der 29-Jährige von rumänischen Behörden wegen Geldfälschung per Haftbefehl gesucht wird. Im Wagen fanden die Polizisten außerdem nicht nur eine Katze, die in ihrem Katzenkorb untergebracht war, sondern vermutlich auch Dopingmittel in Form von Anabolika. Der gebürtige Rumäne wurde verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Seine Katze wurde auf der Polizeidienststelle versorgt und anschließend in einem Tierheim untergebracht.

Das Fachkommissariat 10 für grenzbezogene Kriminalität der Kripo Rosenheim führt die weiteren Ermittlungen.