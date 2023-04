NIEDERBAYERN. Die Verkehrsunfallstatistik 2022 zeigt deutlich: Der Fahrradboom hält an und damit einhergehend steigen auch die Unfallzahlen, insbesondere unter Beteiligung von sogenannten „Pedelecs“ – umgangssprachlich modellübergreifend als E-Bike bezeichnet.

Die Zahl der schwer verletzten und getöteten Pedelecfahrenden ist in Niederbayern seit 2017 um mehr als 200% angestiegen! Fahrerinnen und Fahrer der Altersklasse Ü50 sind hierbei besonders stark betroffen. Acht von neun getöteten Pedelecfahrern waren im Zeitraum von 2017 bis 2022 zum Unfallzeitpunkt 50 Jahre oder älter. Und auch bei den Schwerverletzten nimmt die ältere Generationen einen prozentualen Anteil von mehr als 75% ein.

Die Polizei Niederbayern greift diesen Trend nun auf und setzt im Jahr 2023 einen neuen Schwerpunkt bei der Verkehrssicherheitsarbeit. In enger Zusammenarbeit mit regionalen Verkehrssicherheitswachten werden im Laufe der Saison Infoveranstaltungen und Schulungen angeboten, bei denen sich Interessierte über den sicheren Umgang mit Pedelecs informieren können.

Termine

Am 20.04.2023 fand in Passau eine Auftaktveranstaltung im Bereich des Ludwigsplatzes statt. Besucher konnten mit ihren eigenen Pedelecs einen Parcous durchfahren und sich allerlei Tipps zu Ausstattung, Fahrverhalten und typischen Gefahren abholen.

Die nächsten Veranstaltungen finden am 29.04.2023 in Straubing und am 14.06.2023 in Landshut statt. Die genaue Uhrzeit und der konkrete Standort wird zeitgerecht durch die zuständige Dienststelle bekannt gegeben.

Medien-Kontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHK Maximilian Bohms, 09421/868-1021

Veröffentlicht am 21.04.2023, 11:15 Uhr