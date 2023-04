BAD FEILNBACH, LKR. ROSENHEIM. Am Mittwochabend, 19. April 2023, wurde ein Mercedes mit belgischer Zulassung auf der BAB A 8 kontrolliert und es konnten Drogen sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen. Die zwei tatverdächtigen 21-jährigen Frauen sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Am Mittwochabend wurden zwei 21-jährige Belgierinnen gegen 22.15 Uhr auf Höhe Bad Feilnbach in Fahrtrichtung Süden von Beamten der Grenzpolizeiinspektion Raubling angehalten und kontrolliert. Die Schleierfahnder lagen mit ihren geschulten Augen genau richtig, denn bei der Durchsuchung des schwarzen Mercedes CLA konnte in einem speziellen Schmuggelversteck verbaut knapp 1,2 Kilogramm Kokain aufgefunden und sichergestellt werden.

Das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die weiteren Ermittlungen. Die zuständige Staatsanwaltschaft Traunstein stellte aufgrund des Sachverhalts Haftanträge gegen beide Tatverdächtige. Die jungen Frauen wurden daraufhin am Donnerstagnachmittag (20. April 2023) dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Traunstein vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen die beiden Belgierinnen. Anschließend wurden die beiden Frauen in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.