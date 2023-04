GÜNZBURG. Am Mittwoch, den 19.04.2023, fand das jährliche Sicherheitsgespräch zwischen Polizei, der Stadt und dem Landratsamt Günzburg im Rathaus in Günzburg statt. Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner traf sich mit Landrat Dr. Hans Reichhart und Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, um die Sicherheitslage im Landkreis Günzburg zu erörtern.

Beteiligt waren außerdem die Leiter der Schutz- und Kriminalpolizeiinspektionen, der Verkehrspolizeiinspektion, sowie die zuständigen Fachbereichsleiter des Landratsamtes und der Stadt Günzburg.

Ein Blick auf die Zahlen des Landkreises zeigt, dass die Straftaten im letzten Jahr nach dem Tiefpunkt vom Vorjahr wieder leicht von 4.381 (bereinigt: 4.180) auf 4.780 (bereinigt: 4.571) anstiegen. Lässt man jedoch die wenig aussagekräftigen Coronajahre außer Acht und vergleicht die Fallzahlen mit dem Referenzjahr 2019, so bewegen sich diese weiterhin auf einem niedrigen Niveau.

Mit 3.623 Verkehrsunfällen bleibt die Zahl der Verkehrsunfälle im Landkreis Günzburg nahezu unverändert. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit verletzten Personen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8,7 Prozent von 448 auf 487 an. Bedauerlicherweise stieg auch die Zahl der Verkehrstoten von zuletzt zwei im Jahr 2021 auf sechs im Jahr 2022. Auf die Verkehrssicherheit und Verkehrsprävention wird daher weiterhin ein Fokus in der Polizeiarbeit gelegt.

Die Polizeiinspektionen im Landkreis Günzburg beschäftigten im letzten Jahr mehrere Bombenfunde, welche für mitunter größere Einsätze sorgten. Bei zwei Funden im Industriegebiet Deffingen musste für die Dauer der Entschärfung sogar die Autobahn A 8 zeitweise gesperrt werden.

Erfreulicherweise fanden im letzten Jahr nach zwei coronageprägten Jahren wieder zahlreiche Feste statt, welche polizeilich betreut wurden. Auch aufgrund der guten Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden liefen diese größtenteils unproblematisch ab.

Ein weiterer Besprechungspunkt war der Zulauf an Flüchtlingen aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges. Die Polizei unterstützte dabei die Ausländerbehörde tatkräftig mit fachkundigem Personal, wofür Landrat Dr. Reichhart seinen Dank aussprach.

Zum Abschluss richtete Günzburgs Oberbürgermeister seinen Dank an Polizeipräsidentin Dr. Strößner und Landrat Dr. Reichhart: „Seit vielen Jahren wird in dieser Runde ein offener und vertrauensvoller Austausch gepflegt – der Grundstein für die gute Zusammenarbeit zwischen Polizei und Behörden in der Stadt Günzburg und dem ganzen Landkreis.“