GROSSKAROLINENFELD, LKR. ROSENHEIM. Bei einem Brand am frühen Freitagmorgen, 21. April 2023, griffen die Flammen von einem Garagengebäude auch auf das angrenzende Wohnhaus über. Insgesamt fünf Bewohner wurden dabei leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 500.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Miesbach übernahm die Ermittlungen, die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Über den Notruf der Integrierten Leitstelle wurde am frühen Freitagmorgen gegen 02.20 Uhr der Brand einer Garage in der Marienberger Straße in Großkarolinenfeld mitgeteilt. Beim Eintreffen der mehr als 80 Helfer der Freiwilligen Feuerwehren aus Großkarolinenfeld, Kolbermoor und Westerndorf stand die Garage bereits in Vollbrand und die Flammen hatten schon auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen. Weil auch zwei Nachbarhäuser in Gefahr waren, mussten deren Bewohner diese vorübergehend verlassen.

Gegen 03.40 Uhr waren die Löscharbeiten im Außenbereich abgeschlossen, an der Garage und dem Wohnhaus entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 500.000 Euro. Die Wohnungen in dem Mehrparteienhaus sind nicht mehr bewohnbar. Die fünf Bewohner des Hauses erlitten leichte Verletzungen. Zwei Personen davon kamen zur Untersuchung bzw. Behandlung in ein Krankenhaus. Während eine Person diese nach kurzer Zeit wieder verlassen konnte, befindet sich eine zweite Person mit leichten Brandverletzungen noch in Behandlung.

Noch vor Ort übernahmen Beamte der Polizeiinspektion Bad Aibling und der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die ersten Ermittlungen. Diese werden inzwischen von den Brandfahndern des zuständigen Fachkommissariats 1 der Kripo Miesbach fortgeführt. Heute finden am Brandobjekt weitere Untersuchungen durch die Ermittler statt. Angaben zur Brandursache können derzeit noch keine gemacht werden.