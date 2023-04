ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Am Donnerstagabend hat die Aschaffenburger Polizei einen offenbar psychisch belasteten 17-Jährigen in Gewahrsam genommen, der die Beamten zuvor mit einem Messer bedroht hatte. Die Einsatzkräfte konnten den Jugendlichen aufgrund besonnenen Verhaltens unverletzt überwältigen. Er wurde im Anschluss in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht.

Gegen 19:00 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen jungen Mann ein, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befände und sich im Bereich des Ulmenwegs aufhalten soll. Die schnell dort eintreffenden Streifen konnten den 17-Jährigen rasch feststellen. Der junge Mann bedrohte die Beamten, als er diese erblickte und ging mit dem Messer auf sie zu. Um den Angriff des Jugendlichen abzuwehren, machten die Polizisten von ihrem Distanzelektroimpulsgerät - auch bekannt als Taser - Gebrauch. Der 17-Jährige konnte in der Folge unverletzt überwältigt und festgenommen werden.

Auch die Einsatzkräfte sind bei dem Einsatz unverletzt geblieben.

Der offenbar psychisch Erkrankte ist in der Folge in der Kinder- und Jugendpsychiatrie untergebracht worden.