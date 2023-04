Scheuring, Lkr. Landsberg am Lech; Gegen 15:00 Uhr brach auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Scheuring, Landkreis Landsberg am Lech, ein Brand aus. Derzeit sind zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte vor Ort. Über verletzte Personen oder Tiere liegen aktuell noch keine Erkenntnisse vor.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Es wird nachberichtet.