635. Radsternfahrt am Sonntag, 23.04.2023 nach München – Informationen zur Streckenführung und zu erwartenden Verkehrsbeeinträchtigungen im Zusammenhang mit dieser Versammlung - Oberbayern und Schwaben

Am Sonntag, 23.04.2023 findet eine sogenannte Radsternfahrt statt. Von Startpunkten in verschiedenen Örtlichkeiten in München, Oberbayern und Schwaben wollen Versammlungsteilnehmer sich über verschiedene Strecken per Fahrrad nach München auf den Königsplatz begeben. Im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr ist eine gemeinsame Schlusskundgebung aller Versammlungsteilnehmer auf dem Königsplatz geplant.

Die Polizei München führt den Einsatz, betreut die Versammlungen, begleitet die Versammlungsteilnehmer auf den Strecken und gewährleistet einen störungsfreien Ablauf. Auch werden damit in Verbindung stehende Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich gehalten.

Aufgrund erforderlicher Verkehrssperrungen auf den Strecken kann es aber dennoch im angegebenen Zeitraum, aber auch nach Abschluss der Schlusskundgebung durch die Heimreisenden, zu stärkeren Verkehrsbehinderungen kommen, insbesondere am Mittleren Ring.

Folgende Bereiche können betroffen sein:

Oberbayern und Schwaben:

Startpunkt Weilheim:

Startzeit: ca. 08:55 Uhr von Weilheim über Tutzing, Feldafing, Starnberg, Gauting, Krailling, Planegg und Gräfelfing nach Sendling, weitere Streckenführung über BAB A96, Landsberger Str. zum Königsplatz

Startpunkt Herrsching am Ammersee:

Startzeit: ca. 10:25 Uhr von Herrsching am Ammersee über Seefeld, Weßlig, Gilching, Germering und Gräfelfing nach München / Pasing, weitere Streckenführung über Landsberger Str. zum Königsplatz

636. Versuchter Raub – Altstadt

Am Dienstag, 18.04.2023, gegen 01:45 Uhr, wurden zwei Touristinnen aus der Schweiz, 25 und 26 Jahre, von einem männlichen, bislang unbekannten Täter angesprochen. Plötzlich versuchte der Täter, der 25-Jährigen gewaltsam die Handtasche zu entreißen. Als dies nicht gelang, ließ er von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Anzeigenerstattung durch die beiden Frauen erfolgte danach auf der Polizeiinspektion 11 (Altstadt).

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 170 cm groß, schlanke Statur, nordafrikanisches Aussehen, kurze Haare, dunkle Kleidung, Mütze

Zeugenaufruf:

Wer hat zum angegebenen Zeitpunkt im Bereich des U-Bahnhofes „Stachus“, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

637. Politisch motivierte Schmierschriften – Untermenzing

Am Dienstag, 18.04.2023, beobachtete eine Zeugin wie zwei bislang unbekannte Täter eine Lärmschutzwand mit Farbsprühdosen beschmierten. Als sie die Täter ansprach, ergriffen die beiden die Flucht. Die Zeugin informierte daraufhin die Polizeiinspektion 44 (Moosach) über den Vorfall.

Es wurden politische Äußerungen, unter anderem in Bezug auf den Krieg in der Ukraine, angebracht.

Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

Das Kommissariat 45 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 14 Jahre alt, 160 cm groß, kurze hellblonde Haare, west-/nordeuropäisches Erscheinungsbild, schlanke Statur, dunkle Winterjacke, dunkle Hose, weißer Rucksack.

Täter 2:

Männlich, ca. 14 Jahre alt, 160 cm groß, kurze schwarze Haare, west-/nordeuropäisches Erscheinungsbild, schlanke Statur, dunkle Winterjacke, dunkle Hose, dunkler Rucksack.

Zeugenaufruf:

Wer hat zum angegebenen Zeitpunkt im Bereich der Ganzenmüllerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

638. Störung eines Gottesdienstes – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 19.04.2023, gegen 19:45 Uhr, fand in einer Kirche in der Ludwigsstraße ein Gottesdienst statt. Ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Täter betrat die Kirche und beleidigte sowohl die Kirchenbesucher, als auch die anwesenden Geistlichen verbal. Des Weiteren versuchte er sich auf der Altartreppe anzukleben. Als einer der anwesenden Personen die Polizei verständigen wollte, flüchtete der Täter.

Im Laufe des Abends kam der Täter auf die Polizeiinspektion 21 (Au) und bekannte sich zu den Tathandlungen. Dabei handelt es sich um einen 36-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Das Kommissariat 45 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Tatverdächtige wurde wegen eines Hausfriedensbruchs und einer Störung der Religionsausübung angezeigt und nach der Sachbearbeitung wieder entlassen.

639. Raub durch Jugendliche; Tatverdächtige nach Medienaufruf ermittelt – Sendling

-siehe Pressebericht vom 02.04.2023, Nr. 535

Wie bereits berichtet wurden am Mittwoch, 29.03.2023, gegen 16:30 Uhr, ein 12-Jähriger und sein Begleiter von bis dahin noch unbekannten Jugendlichen in der Nähe des Harras zunächst angesprochen. Anschließend wurde dem 12-Jährigen unter verbalen Drohungen ein geringer Bargeldbetrag abgenommen.

Nach dem erfolgten Medienaufruf meldete sich ein Mitarbeiter eines Geschäfts in der Nähe des Tatortes, der die beiden Tatverdächtigen aufgrund der Personenbeschreibung wiedererkannte. Als der Mitarbeiter die Tatverdächtigen am Dienstag, 04.04.2023, erneut sah, verständigte er den Polizeinotruf. Die beiden Tatverdächtigen konnten angetroffen und auf die Polizeiinspektion 15 (Sendling) gebracht werden. Es handelt sich um zwei Schüler (12 und 14 Jahre alt) mit Wohnsitzen in München.

Nachdem die Eltern der Tatverdächtigen hinzugezogen wurden, räumte der 12-Jährige die Tat ein. Der 14-jährige strafmündige Tatverdächtige machte keine Angaben. Beide wurden im Anschluss an die polizeiliche Sachbearbeitung entlassen.