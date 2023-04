Einbruch in Großhandelsmarkt - Täter flüchtig - Polizei ermittelt

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am frühen Donnerstagmorgen sind Unbekannte in einen Großhandelsmarkt eingebrochen und haben Elektronikgeräte entwendet. Ein Mitarbeiter hat die Täter überrascht. Diese sind unerkannt entkommen. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und erhofft sich auch Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem aktuellen Sachstand nach haben sich die Einbrecher zwischen 04:00 Uhr und 04:50 Uhr gewaltsam über den Hintereingang Zutritt in das Gebäudeinnere verschafft und dort unter anderem Laptops entwendet. Der Markt befindet sich in der Neuen Glattbacher Straße.

Ein Mitarbeiter des Handelsmarkts bemerkte einen ausgelösten Alarm und konnte die Unbekannten aus dem Gebäude flüchten sehen. Er verständigte im Anschluss die Polizei, die in der Folge eine sofortige Fahndung nach den Tätern einleitete. Von den Männern fehlt jedoch bislang jede Spur.

Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und setzt dabei auch auf mögliche weitere Zeugen. Bei den Flüchtigen soll es sich um mindestens zwei Männer gehandelt haben. Weitere Details zur Beschreibung liegen derzeit nicht vor. Der Beuteschaden dürfte ersten Schätzungen nach bei mehreren tausend Euro liegen.

Die Ermittler wenden sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hat zur relevanten Zeit verdächtige Personen gesehen, die sich im Bereich der Schönbornstraße, Glattbacher Straße, Neuen Glattbacher Straße und im Umfeld des Marktes aufgehalten haben?

Wer kann Hinweise zu einem möglichen Fluchtfahrzeug geben?

Wer hat sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten?

Hinweise nimmt Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Pkw bei Autohandel entwendet - Wer hat etwas gesehen?

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Zwischen Dienstag und Mittwoch haben Unbekannte einen hochwertigen Jeep vom Gelände eines Autohauses entwendet. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

Dem Sachstand nach haben die Täter zwischen Dienstag, 18:30 Uhr, und Mittwoch, 06:15 Uhr, den weißen Jeep Grand Cherokee entwendet. Hierzu hatten sie sich Zugang zu dem Hof in der Niedernberger Straße verschafft und das Auto gestohlen.

Die Kennzeichen, die auf dem Jeep angebracht waren lauten ALZ-HZ10.

Dabei hatten sich die Diebe an drei weiteren Fahrzeugen zu schaffen gemacht und versucht diese zu öffnen. Nachdem das Verschwinden des Fahrzeugs aufgefallen war, hatte der Autohändler die Polizei verständigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Polizei zu melden.

Vorfall zwischen Kleintransporter und Fahrradfahrer - Zeugen gesucht

KARLSTEIN AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Zwischenfall unter Beteiligung eines Radfahrers und einem noch unbekannten Fahrer eines Kleintransporters, bei dem der Zweiradfahrer nach kurzem Wortgefecht attackiert worden ist. Die Polizei Alzenau ermittelt und sucht Zeugen des Vorfalls.

Um 16:30 Uhr kam es offensichtlich zu einer noch unklaren Verkehrssituation im Bereich der Staatsstraße zwischen Kleinostheim und Karlstein, infolge derer ein bislang unbekannter Autofahrer offensichtlich die Fassung verlor. Der Mann beschimpfte den in Richtung Karlstein fahrenden 42-jährigen Fahrradfahrer, überholte diesen und warf ihm schließlich einen unbekannten Gegenstand gegen den Kopf. Glücklicherweise hatte der 42-Jährige einen Helm getragen und blieb unverletzt. Im Anschluss fuhr der Transporter davon.

Rund 20 Minuten später kam es zu einem erneuten Aufeinandertreffen zwischen Kahl und Alzenau im Bereich des Kreisverkehrs an der Industriestraße. Auch hier soll der weiße Kleintransporter mit Alzenauer Kennzeichen den Zweiradfahrer überholt und versucht haben den Mann mit einem unbekannten Gegenstand zu bewerfen.

Der Autofahrer konnte lediglich als männlich beschrieben werden. Die Polizei Alzenau ermittelt in der Sache und bittet mögliche Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Motorradfahrerin streift Fußgängerin - Beteiligte leicht verletzt

LAUDENBACH, LKR. MILTENBERG. Ein Unfall mit einer Motorradfahrerin und einer Fußgängerin am Mittwochnachmittag ist glücklicherweise verhältnismäßig glimpflich ausgegangen. Beide wurden nur leicht verletzt. Die Unfallermittlungen führt die Polizei Miltenberg.

Die 56-jährige Frau hat aus noch unklarer Ursache gegen 15:30 Uhr die Kontrolle über ihre Harley Davidson verloren und ist in der Odenwaldstraße nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei hat sie eine 20-jährige Fußgängerin gestreift, die gerade auf dem Weg in Richtung Hauptstraße unterwegs war. Die Motorradfahrerin prallte in der Folge noch gegen die Mauer der dortigen Kirche, bevor sie zum Stillstand kam.

Glücklicherweise wurden beide Frauen nur leicht verletzt. Die Fußgängerin kam nach erster Begutachtung durch den Rettungsdienst noch in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung. Die Harley-Fahrerin hat lediglich Schürwunden davongetragen.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Kirche wurde die Fassade leicht beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe liegt schätzungsweise bei rund 2.500 Euro.

Unbekannter in Ziegenstall - Polizei sucht Zeugen

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Sonntag auf Montag hat eine Hausbewohnerin einen Unbekannten in einem zum Grundstück gehörenden Tiergehege überrascht und offensichtlich in die Flucht geschlagen. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und sucht mögliche Zeugen.

Die 76-Jährige Frau ist um 00:00 Uhr in den Stall in der Unteren Maingasse gegangen und dort auf einen Mann getroffen, der sich offensichtlich unberechtigt dort aufhielt. Die Frau kannte den Mann nicht und flüchtete sich zurück in die angrenzende Wohnung. Dort verständigte sie umgehend die Polizei, die schnell vor Ort war. Der Unbekannte war zwischenzeitlich unerkannt entkommen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann ist ohne Ergebnis verlaufen.

Der Unbekannte hatte sich mutmaßlich über den Garten Zugang zu dem Gehege verschafft. Offensichtlich war der Mann zumindest teilweise unbekleidet. Die Zeugin hatte in dem kurzen Moment des Aufeinandertreffens gesehen, dass Kleidung über einem Geländer in dem Stall hing. Diese hatte der Eindringling offensichtlich bei seiner Flucht wieder mitgenommen. Zu einem Wortwechsel oder gar einem Übergriff auf die Frau ist es nicht gekommen. Die Tiere waren augenscheinlich unverletzt.

Von dem Flüchtigen liegt folgende Beschreibung vor:

Circa 35 Jahre alt

Glatze

Helle Haut

Gräuliche Kleidung

Trug eine dunkelblaue Schweißerbrille im Gesicht

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Mehrere Verstöße festgestellt - Verkehrskontrollen am Bayerischen Untermain

ASCHAFFENBURG U. LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch hatte die Polizei am Bayerischen Untermain bei einer Vielzahl von Verkehrskontrollen den richtigen Riecher. Neben mehreren Fahrten unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss deckten die Beamten bei weiteren Kontrollen ein Fahren ohne Fahrerlaubnis und eine Fahrt ohne gültige Versicherung auf.

Die Verkehrskontrollen der Streifen der Polizeiinspektion Obernburg und der Aschaffenburg wurden allesamt in den Abendstunden des Mittwochs durchgeführt. Neben drei Fahrten unter Drogeneinfluss im Landkreis Miltenberg und einer Trunkenheitsfahrt im Stadtgebiet von Aschaffenburg stellten die Beamten auch weitere Straftaten fest.

Zwei Fahrzeugführer in Kleinwallstadt unter Drogeneinfluss

Ein 18-Jähriger, der auf der Südbrücke unterwegs war, sowie eine 27-Jährige, die mit ihrem Pkw die Miltenberger Straße befuhr, gerieten nahezu zeitgleich ins Visier zweier Streifen der Obernburger Polizei. Bei beiden konnten bereits zu Beginn der Kontrolle drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Die anschließenden positiven Drogenvortests hatten jeweils eine Blutentnahme und ein entsprechendes Bußgeldverfahren zur Folge.

40-Jähriger in Erlenbach ohne Führerschein unterwegs

Eine weitere Streife der hiesigen Polizei wollte gegen 21:20 Uhr im Bereich der Münchner Straße in Erlenbach einen 40-Jährigen einer Kontrolle unterziehen. Dieser reagierte zunächst nicht auf die Anhalteversuche der Streife und stoppe sein Fahrzeug erst, als diese direkt neben ihm fuhr. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem war auch er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs. Er wird sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

34-Jähriger alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs

In der Glattbacher Überfahrt in Aschaffenburg geriet, gegen 23:00 Uhr, ein E-Scooter, der ohne Licht unterwegs war, ins Visier einer Streife der Polizei. Am Fahrzeug des 34-jährigen Fahrers befand sich lediglich ein abgelaufenes Kennzeichen aus dem Jahr 2022. Zudem konnte bei dem Mann deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund 1,6 Promille, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen der fehlenden Zulassung sowie der berauschten Fahrt.

Weiterhin gezielte Kontrollen im Verkehrsbereich

Die Polizei wird in ganz Unterfranken und auch am bayerischen Untermain ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch wurde in der Burgstraße ein schwarzer Audi A4 Avant bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Das Auto stand in der Zeit zwischen 07:55 Uhr und 16:15 Uhr auf dem Burgparkplatz. Ein unbekanntes Fahrzeug ist mutmaßlich beim Rangieren an die Front des Audis gestoßen.

ALZENAU, OT MICHELBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits in der Zeit zwischen Freitag, 20:00 Uhr, und Montag, 16:00 Uhr, hat ein vorbeifahrendes Fahrzeug einen Metallzaun in der Albstädter Straße beschädigt. Der Zaun gehört zu einem Grundstück, dessen Garten an den dortigen Fuß- und Radweg grenzt.

MÖMBRIS, OT MENSENGESÄSS, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch wurde zwischen 00:00 Uhr und 08:00 Uhr die die hintere rechte Scheibe an einem schwarzen 5er BMW mutwillig beschädigt. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum in der Straße "Im Breitfeld".

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.