WEIßENHORN. Gerhard Klingler tritt als bisheriger Leiter der Polizeiinspektion Weißenhorn in den Ruhestand. Ihm folgt Stefan Müller nach, der bisherige Leiter der Polizeiinspektion Günzburg.

Bei einer Feierstunde händigte Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner am Donnerstag die Ruhestandsurkunde an Ersten Polizeihauptkommissar Gerhard Klingler aus, der mit Wirkung zum 1. Mai 2023 in den Ruhestand eintritt. Er trat mit damals jugendlichen 16 Jahren als „Polizeipraktikant“ in den Dienst ein, absolvierte von 1979 bis 1982 seine Ausbildung für die 2. Qualifikationsebene bei der Bereitschaftspolizei und verrichtete anschließend seinen Dienst bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm, die ihm mit kleinen Unterbrechungen für mehr fast 25 Jahre eine dienstliche Heimat bieten sollte. Eine dieser Unterbrechungen war das Studium zum Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene von 1993 bis 1995, welches er seinerzeit mit einem Spitzenergebnis beendete. Im September 2004 folgte für Gerhard Klingler eine erste Verwendung in einer Führungsposition, er bekam die Leitung der Polizeistation Senden übertragen. Seine nächste Station war dann der Wechsel an die Spitze der Polizeiinspektion Weißenhorn, die im April 2011 folgte. Gerhard Klingler war damit 12 Jahre lang Leiter der Polizeiinspektion Weißenhorn mit der nachgeordneten Polizeistation Senden und tritt nach mehr als 44 Jahren im Dienst der Bayerischen Polizei nun in den Ruhestand.

Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner verabschiedete Gerhard Klingler herzlich: „Sie standen weit über vier Jahrzehnte im Polizeidienst und waren deutlich mit der Region verwurzelt. Über 12 Jahre war die Polizeiinspektion Weißenhorn unter engagierter und gerechter Leitung, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Sie stets den Rücken freihielten. Aber auch die Bürgerinnen und Bürger hatten mit den beiden Polizeidienststellen kompetente Ansprechpartner, wofür ich mich bei Ihnen und den Beamtinnen und Beamten herzlich bedanke!“

Sein Nachfolger wird der 60-jährige Erste Polizeihauptkommissar Stefan Müller. Ihm sind die Dienstgeschäfte als Leiter einer Polizeiinspektion sehr vertraut, stand er doch bereits an der Spitze der Polizeiinspektion Burgau und zuletzt der Polizeiinspektion Günzburg. Seine Karriere begann mit der Ausbildung zur 2. Qualifikationsebene im Jahr 1982. Anschließend verrichtete er seinen Dienst bei der PI Zusmarshausen, bevor er zwischen 1991 und 1993 sein Studium zum Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene in Fürstenfeldbruck absolvierte und ebenfalls mit einem Spitzenergebnis abschloss. Anschließend kehrte er zur Polizeiinspektion Zusmarshausen zurück, wo er 2005 zum stellvertretenden Leiter bestellt wurde. Bereits zwei Jahre später, am 1. April 2007, übernahm er die Leitung der Polizeiinspektion Burgau und im April 2016 dann die personell größere Polizeiinspektion Günzburg.

„Stefan Müller hat nun bereits bei drei Polizeiinspektionen bewiesen, dass er seine Führungsverantwortung ernst nimmt. Die Polizeiinspektion Weißenhorn erwartet einen Chef, der geradlinig, offen und menschlich ist. Bleiben Sie Ihrer Linie treu“, gab Dr. Claudia Strößner dem zukünftigen Leiter der Polizeiinspektion Weißenhorn mit auf den Weg.

Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger als Leiter der Polizeiinspektion Günzburg steht noch nicht fest. (PP Schwaben Süd/West)

