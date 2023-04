HILGERTSHAUSEN-TANDERN, LKRS.DACHAU.Ein 81-jähriger Rentner wurde am vergangenen Samstag (15.04.) in Hilgertshausen schwer verletzt. Ein Einbrecher hatte ihn in seinem Schlafzimmer angetroffen und beraubt.

Gegen 23:00 Uhr war der Unbekannte über ein eingeschlagenes Kellerfenster in das Einfamilienhaus an der Neurieder Straße eingedrungen und hatte die Räume nach Diebesgut durchsucht.

Der allein im Haus anwesende Rentner wurde durch den Einbrecher im Schlafzimmer angetroffen. Er forderte die Herausgabe von Bargeld, zudem bedrohte und schlug der Unbekannte sein Opfer.

Unter Mitnahme eines geringen Bargeldbetrages verließ der Einbrecher in der Folge das Haus und flüchtete vermutlich zu Fuß in Richtung des Bründlwegs. Der 81-Jährige erlitt erhebliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mitteilung eventueller auffälliger Beobachtungen, insbesondere zu einem gebrochen deutsch sprechenden Mann mit kurzen Haaren. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08141-6120 entgegengenommen.