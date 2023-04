INGOLSTADT. Am 13.04.2023 wurde bereits über einen vollendeten Telefonbetrug berichtet. Die Kriminalpolizei Ingolstadt konnte nach umfangreichen Ermittlungen einen Tatverdächtigen festnehmen.

Am 12.04.2023 kam es in Eichstätt zu einem Schockanruf. Ein 82-Jähriger übergab einen Geldbetrag im fünfstelligen Bereich. Noch am Tattag wurden die Ermittlungen seitens der Kriminalpolizei Ingolstadt aufgenommen. In gemeinsamer Zusammenarbeit der KPI Ingolstadt mit Beamten aus Baden-Württemberg und der Kantonspolizei Zürich konnte am 17.04.2023 ein tatverdächtiger 60-jähriger Pole in Baden-Württemberg festgenommen werden. Durch die sachleitende Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde ein Haftbefehl gegen den 60-Jährigen beantragt, der gestern durch den zuständigen Richter erlassen wurde. Der Tatverdächtige wurde an eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt prüft, ob der Mann für weitere Taten verantwortlich gemacht werden kann.

Ursprüngliche Pressemeldung vom 13.04.2023:

Schockanruf erfolgreich - Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt

EICHSTÄTT. In Eichstätt kam es am gestrigen Mittwoch zu einem Telefonbetrug. Ein 82-Jähriger übergab einen Geldbetrag im fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Senior wurde am Telefon von einer Dame kontaktiert, welche sich als sein Nichte ausgab. Die Frau gab an, dass sie einen Unfall gehabt hätte und jetzt eine hohen Geldbetrag zahlen müsse, um freizukommen. Durch die Betrüger unter Druck gesetzt übergab der Eichstätter schließlich einen fünfstelligen Betrag. Die Übergabe erfolgte im Bereich der Dr. Hans-Hutter-Straße / Kardinal-Schröffer-Straße. Der Geldabholer wird vom Opfer wie folgt beschrieben: ca. 70 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, graues kurzes Haar, 3-Tage-Bart, slawisches Aussehen, bekleidet mit einer Strickjacke.