Bei der Vermissten handelt es sich um den die 25-jährige Sarah Löwenstein. Sie befindet sich in einer Klinik am Hasenkopf in Behandlung, hat das Krankenhaus jedoch gegen 18:00 Uhr mit unbekanntem Ziel verlassen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, wo sie sich aktuell aufhalten könnte. Hinweise auf eine Straftat liegen in Zusammenhang mit dem Vermisstenfall jedoch nicht vor.

Von der Vermissten liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Ca. 165 cm groß

schlank

Lange, braune Haare, zu einem Zopf gebunden

Trug zuletzt blaue Jeans, ein mintgrünes T-Shirt und graue Sweatshirt-Jacke

Wer die Vermissten nach ihrem Verschwinden gesehen hat oder möglicherweise Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.