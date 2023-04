MINDELHEIM. Am Mittwoch, den 19.04.2023, gegen 12:30 Uhr, ist ein Tanklaster auf der B16 umgekippt. Aus bislang noch ungeklärten Gründen kam der Fahrer des Tanklasters nach rechts ins Bankett. Damit der Laster nicht die Böschung hinunterrutschte, lenkte der Fahrer gegen. Infolge dessen kam der Tanklaster ins Schlingern, drehte sich um 180 Grad und kippte letztendlich um. Der Fahrer blieb unverletzt und konnte sich selbst aus dem Führerhaus befreien. Vorsorglich wurde der Lkw-Fahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus zur Untersuchung gebracht. Der Tanklaster, welcher ca. 10000 Liter Heizöl geladen hatte, wurde abgepumpt und mit Hilfe eines Krans wieder aufgestellt. In die angrenzende Wiese ist weder Heizöl noch Kraftstoff gelaufen. Die B16 war bis zu den Abendstunden komplett gesperrt. Die freiwilligen Feuerwehren Mindelheim und Nassenbeuren waren für mehrere Stunden mit der Bergung und Sperrung der B16 beschäftigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 40.000 Euro. Die PI Mindelheim wurde durch den Gefahrguttrupp der VPI Kempten unterstützt. (PI Mindelheim)

