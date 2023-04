ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Die Ursache für einen Hausbrand am Sonntag, der auf vier angrenzende Häuser übergriffen hatte, liegt den Ermittlungserkenntnissen der Kripo Aschaffenburg nach in einem technischen Defekt eines Haushaltsgeräts.

Die erste Mitteilung über den Brand in der Birkenstraße ging gegen 14:12 Uhr in der Einsatzzentrale der Polizei ein. Der Anrufer schilderte, dass das Feuer vermutlich vom Nachbarreihenhaus aus auf sein Haus übergegriffen hat und die gesamte Fassade von der Terrasse bis zum Dachstuhl in Flammen stand. Innerhalb weniger Minuten griff der Brand auf insgesamt vier weitere Häuser über. Geistesgegenwärtig alarmierten sich die Nachbarn sofort gegenseitig und sorgten dafür, dass alle Bewohner die Häuser rechtzeitig und unverletzt verlassen konnten.

Die regionalen Feuerwehren waren unverzüglich mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor und übernahmen die Brandbekämpfung. Gegen 15:15 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht und konnte mit den Nachlöscharbeiten und der Absuche nach Glutnestern beginnen.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Aschaffenburg hatten noch am gleichen Tag die Ermittlungen übernommen. Zwischenzeitlich konnten sie die Ursache für das Feuer ausmachen. Der Brand dürfte den aktuellen Erkenntnissen nach aufgrund eines technischen Defekts eines elektrischen Haushaltsgeräts im Erdgeschoss ausgebrochen sein.

Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.