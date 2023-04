FELDKIRCHEN, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am 18.04.2023 erhielt ein Mann in Feldkirchen einen betrügerischen Anruf – sein Sohn hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, zur Abwendung der Haft sei die Zahlung einer Kaution notwendig. Die Ehefrau des Mannes verständigte die Polizei. Zur Übergabe von Wertgegenständen oder Bargeld kam es nicht. Eine mutmaßliche Abholerin konnte festgenommen werden.

Gegen 13.15 Uhr erhielt ein 59-Jähriger aus Feldkirchen einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser gab an, dass sein Sohn in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und sich deshalb in Untersuchungshaft befinden würde. Um die Haft beenden zu können, solle der Mann Schmuck und Bargeld an die Polizei übergeben.

Die Ehefrau des 59-Jährigen hörte das Telefonat zwischen dem Betrüger und ihrem Ehemann mit und verständigte die Polizei.

Kräfte der Polizeiinspektion sowie der Zentralen Einsatzdienste Straubing konnten schließlich eine 40-jährige polnische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Polen festnehmen, die nach derzeitigem Stand der Ermittlungen Bargeld und Wertgegenstände des 59-Jährigen an dessen Wohnanschrift abholen wollte.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging am heutigen Mittwoch, 19.04.2023, Haftbefehl gegen die 40-Jährige wegen des dringenden Tatverdachts des bandenmäßigen Betrugs. Sie wurde nach Vorführung bei der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Regensburg in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Das Polizeipräsidium Niederbayern warnt erneut eindringlich vor dieser Betrugsmasche!

Wir bitten darum, vor allem mit älteren Angehörigen oder auch Nachbarn und nahen Bekannten, über diese Art der Betrügereien zu sprechen und über folgende Hinweise aufzuklären:

Wenn ihre Telefonnummer nicht im öffentlichen Telefonbuch stehen soll, veranlassen Sie die Löschung

Täter versuchen mittlerweile auch, selbige Betrugsmaschen über die gängigen Messengerdienste (z.B. WhatsApp) abzuwickeln

Bleiben Sie ruhig, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und in ein Gespräch verwickeln

Raten Sie nicht den Namen des vermeintlichen Angehörigen

Sobald Sie einen ersten Verdacht auf einen Betrug haben, beenden Sie das Gespräch und scheuen sich nicht, bei Ihrer örtlichen Polizei anzurufen

Verständigen Sie immer erst Ihre Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer, um den Wahrheitsgehalt der Angaben zu überprüfen

Die Polizei fragt Sie am Telefon nicht nach ihren Vermögensverhältnissen und fordert Sie nicht auf, Gelder oder Wertgegenstände auszuhändigen

Übergeben Sie unbekannten Personen keine Gelder oder Wertgegenstände wie Schmuck oder Münzen.

Veröffentlicht: 19.04.2023, 09.48 Uhr