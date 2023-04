0724 – Diebstahl aus einer Gaststätte

Hochfeld – In der Nacht auf gestern (18.04.2023) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Oberbürgermeister-Dreifuß-Straße.

Der Täter entwendete dabei Gegenstände im unteren dreistelligen Bereich. Der Sachschaden bewegt sich im unteren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-3810 zu melden.

0725 – Sohn geht seine Mutter an und verletzte sie

- - -in Absprache mit der Staatsanwaltschaft- - -

Oberhausen – Am gestrigen Dienstag (18.04.2023) griff ein 31-Jähriger seine 60-jährige Mutter in deren Wohnung in der Auerstraße an und verletzte diese dabei schwer.

Gegen 12.45 Uhr ging der Mann auf seine Mutter los und flüchtete anschließend aus der Wohnung. Die Frau erlitt hierbei Schnittverletzungen im Hals- und Kopfbereich, war aber noch in Lage die Polizei zu verständigen. Die 60-Jährige wird aktuell im Krankenhaus behandelt und befindet sich nicht in Lebensgefahr. Die hinzugerufenen Polizeisteifen fahndeten nach dem Mann und nahmen ihn in der Nähe der Örtlichkeit vorläufig fest. Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell die Hintergründe der Tat.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 31-Jährige heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen Vollzug. Der 31-Jährige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.