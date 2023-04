OBERFRANKEN. Erneut versuchten Betrüger mit der Masche des Schockanrufs Bürgerinnen und Bürger um ihr Erspartes zu bringen. Eine Vielzahl von Anrufen registrierte die oberfränkische Polizei diesmal im Raum Coburg und Bayreuth. In rund zwei Dutzend Fällen wandte man sich am Dienstag besorgt an die Einsatzzentrale Oberfranken und meldete verdächtige Anrufe, die man zuvor erhalten hatte. Die meisten dieser Betrügereien blieben glücklicherweise im Versuchsstadium stecken, da die Angerufenen die Masche erkannten und den Hörer prompt auflegten. In zwei Fällen kam es jedoch zur Geldübergabe.

Am Dienstagmittag übergab eine 84-Jährige in Küps Bargeld in einem unteren fünfstelligen Eurobereich an einen unbekannten Geldabholer. Die Dame war in dem Glauben, dass sie hierdurch ihre Enkelin vor dem Gefängnis bewahren würde.

Der männliche Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

zirka 35 - 40 Jahre alt

normale Statur

braune, sehr kurze Haare

er trug einen auffällig hellgrünen Pullover

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer am Dienstagmittag, zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich Küps, insbesondere im Gemeindeteil Johannisthal bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.

Auch in Bayreuth wurde einem 60-Jährigen in einem Anruf vorgegaukelt, dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und er nun eine Kaution zahlen müsse. Daher übergab der hilfsbereite Bayreuther am Dienstagabend im Zeitraum von 16.45 Uhr - 17.15 Uhr einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag an eine unbekannte, weibliche Person in der Opernstraße in Bayreuth.

Die weibliche Geldabholerin wird wie folgt beschrieben:

zirka 30 Jahre alt

in etwa 168 Zentimeter groß

kräftige Statur

lange, schwarze Haare, die zu einem Pferdeschwanz gebunden waren

sie trug eine auffällige Jacke mit Leopardenmuster und führte eine weiß gemusterte Handtasche mit sich

Die Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben bittet Zeugen, die am Dienstagnachmittag von 16.15 Uhr – 17.15 Uhr im Bereich Opernstraße und Luitpoldplatz in Bayreuth verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet oder eine Frau mit passender Personenbeschreibung wahrgenommen haben, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.