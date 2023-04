DEINING und DIETFURT A.D.ALTLMÜHL, LKR. NEUMARKT I.D.OPF. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt in zwei Fällen von Diebstählen hochwertiger Fahrzeuge. Diese waren jeweils mit einem Keyless-System ausgestattet.

Am Dienstagmorgen, 18. April 2023, musste der Besitzer eines Audi S4 Avants feststellen, dass sein im Dietfurter Ortsteil Töging geparktes Fahrzeug in der vorangegangenen Nacht entwendet wurde. Ebenso erging es einem Deininger, dessen Audi A5 Sportback zwischen Sonntag und Montag (16. und 17.04.2023) aus der Magister-Dorn-Straße in Deining verschwand.

Beide Fahrzeuge waren im Freien abgestellt und mit einem sogenannten Keyless-System ausgestattet. Die Polizei geht davon aus, dass die Fahrzeuge durch „Abfischen“ des Schlüsselsignales gestartet wurden.

Wer im Zusammenhang mit den Taten Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

Allgemeines zu diesem Phänomen:

Da Täter gerne im Schutz der Dunkelheit agieren, bleiben ihre Aktivitäten häufig unbemerkt - glauben die Diebe. Regelmäßig zeigt sich aber, dass aufmerksame Anwohner oder Nachbarn wertvolle Wahrnehmungen machen. Dieses Wissen muss aber an die Ermittler gelangen, um diesen erste oder neue Ermittlungsansätze zu ermöglichen. Sehr wertvoll sind regelmäßig Wahrnehmungen von Schichtarbeitern oder Zeitungsausträgern. Diese Personengruppen sind in besonderer Weise mit den nächtlichen Umständen im eigenen Wohnviertel oder dem zugewiesenen Zustellgebiet vertraut. Aber auch hier gilt, nur Erkenntnisse die der Polizei zur Verfügung stehen können auch in Fahndungs- und vorbeugende Maßnahmen mit einfließen.

Der Umstand, dass auch Diebe mit gestohlenen Fahrzeugen tanken müssen, wurde schon dem einen oder anderem zum Verhängnis. Bemerken etwa Verkehrsteilnehmer bei einem Tankvorgang oder die Beschäftigten einer Tankstelle, dass ein Wagen mit laufendem Motor betankt wird, stellt dies ein besonderes Verdachtsmoment dar. Denn die Täter können Fahrzeuge mit Keyless-System nur in unmittelbarer Schlüsselnähe starten. Wird der Motor abgestellt, gelingt es in der Regel nicht mehr, ihn zu starten. Daher tanken Diebe von hochwertigen Fahrzeugen gezwungenermaßen mit laufendem Motor.

Bei derartigen Feststellungen bittet die Polizei, umgehend die 110 zu wählen.

Präventionstipps:

Parken Sie hochwertige Fahrzeuge nach Möglichkeit nicht nur am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab.