NÜRNBERG. (471) In der Nacht von Dienstag (18.04.2023) auf Mittwoch (19.04.2023) brach ein 22-jähriger Mann in eine Gaststätte im Stadtteil Seeleinsbühl ein, während seine 21-jährige Bekannte Schmiere stand. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West nahmen beide unmittelbar danach fest.



Gegen 03:15 Uhr hörten Zeugen ein lautes Geräusch aus Richtung einer Gaststätte in der Seeleinsbühlstraße. Kurze Zeit später konnten sie einen Mann beobachten, der gerade aus der Kneipe kam, während eine junge Frau davor auf ihn wartete. Beide Personen entfernten sich daraufhin in Richtung der Georg-Hennch-Straße.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West stellten die beiden Flüchtigen kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe zum Tatort, nahmen sie fest und brachten sie zur Dienststelle.

Der 22-Jährige wies eine blutige Verletzung an der Hand auf und hatte die zuvor entwendete Tatbeute (Bargeld in noch unbekannter Höhe) bei sich. Wie nachfolgende Ermittlungen ergaben, hatte der Tatverdächtige ein Fenster zur Gaststätte eingeschlagen und war so in die Innenräume gelangt.

Der 22-Jährige und seine Begleiterin wurden nach erfolgter Sachbearbeitung wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie müssen sich in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.



Erstellt durch: Janine Mendel